Серхио АГУЭРО: «Барселона - лучший клуб мира. Это шаг вперед для меня»

Аргентинский форвард – о переходе в «Барселону»

  • 31.05.2021 22:41
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  • 1 комментарий
Серхио АГУЭРО: «Барселона - лучший клуб мира. Это шаг вперед для меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Серхио Агуэро прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах свободного агента:

«Барселона» – лучший клуб мира, поэтому, как мне кажется, я принял хорошее решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Конечно, переход сюда – шаг вперед для моей карьеры. Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде брать трофеи.

Самое главное – я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив. Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы.

Надеюсь, болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради «Барселоны». Надеюсь, помогу команде своим опытом».

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Источник — ФК Барселона

(3 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 31.05.2021 23:06
    -1
    Лукаве Агуеро, ой лукаве..... обідно, що Гвардіола не баче його в основі Манчестер Сіті так він ото й плете! А взагалі то на сьогодня Барселона тільки спостерігає, як англійські клуби розігрують європейські трофеї.!
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