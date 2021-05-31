Ролан Гаррос. Стала известна следующая соперница Марты Костюк

Сегодня китаянка Чжен Сайсай в первом раунде Ролан Гаррос-2021 в трех сетах одержала тяжелую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч продолжался 2 часа и 41 минуту.
1-й раунд
Чжен Сайсай (Китай) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 4:6, 6:4, 6:4
Во втором раунде Чжен Сайсай сыграет с Мартой Костюк. Украинка сегодня сенсационно обыграла Гарбинье Мугурусу.
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Источник — Sport.ua
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