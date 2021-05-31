Ролан Гаррос. Стала известна следующая соперница Марты Костюк

Украинка сыграет с Чжен Сайсай

  • 31.05.2021 22:52
  • 2506 просмотров
  • 3 комментария
Ролан Гаррос. Стала известна следующая соперница Марты Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чжен Сайсай

Сегодня китаянка Чжен Сайсай в первом раунде Ролан Гаррос-2021 в трех сетах одержала тяжелую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч продолжался 2 часа и 41 минуту.

1-й раунд

Чжен Сайсай (Китай) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 4:6, 6:4, 6:4

Во втором раунде Чжен Сайсай сыграет с Мартой Костюк. Украинка сегодня сенсационно обыграла Гарбинье Мугурусу.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 23:23
    +2
    Фух, я вже боявся Тормо, бо незручна вона для Марти
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 23:01
    +2
    побачимо як воно буде. Головне щоб Марта не брала приклад з Еліни, коли після гучної перемоги над топом наступниу гру просто напросто провалює
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 31.05.2021 22:58
    +1
    от і добре.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2021 23:23
    +2
    Фух, я вже боявся Тормо, бо незручна вона для Марти
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 23:01
    +2
    побачимо як воно буде. Головне щоб Марта не брала приклад з Еліни, коли після гучної перемоги над топом наступниу гру просто напросто провалює
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 31.05.2021 22:58
    +1
    от і добре.
    Ссылка
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