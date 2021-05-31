Андрей ШЕВЧЕНКО: «Миколенко может играть в Италии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ оценил защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко:
«Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.
Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание».
Ранее Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить «Милан».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RAI Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.