Андрей ШЕВЧЕНКО: «Миколенко может играть в Италии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ оценил защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко:

«Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.

Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание».

Ранее Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить «Милан».