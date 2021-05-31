Андрей ШЕВЧЕНКО: «Миколенко может играть в Италии»

Наставник сборной Украины – о защитнике «Динамо» Киев

  • 31.05.2021 22:21
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Миколенко может играть в Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ оценил защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко:

«Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.

Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание».

Ранее Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить «Милан».

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Источник — RAI Sport

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