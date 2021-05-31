Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан – моя цель, но сейчас я сосредоточен на сборной»

Наставник сборной Украины – о своем будущем

  • 31.05.2021 20:13
  • 777 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан – моя цель, но сейчас я сосредоточен на сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ признался, что мечтает в будущем возглавить свой бывший клуб, «Милан»:

«Тренировать «Милан» – одна из моих главных целей. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать «Милан» – клуб моего сердца».

Ранее Шевченко рассказал, с какой сборной не хотел бы встретиться на Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — RAI Sport

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:19
    +2
    Да это давно было понятно, Шеве в любом случае только удачи.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:19
    +2
    Да это давно было понятно, Шеве в любом случае только удачи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности