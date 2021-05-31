Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан – моя цель, но сейчас я сосредоточен на сборной»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ признался, что мечтает в будущем возглавить свой бывший клуб, «Милан»:
«Тренировать «Милан» – одна из моих главных целей. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.
Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать «Милан» – клуб моего сердца».
Ранее Шевченко рассказал, с какой сборной не хотел бы встретиться на Евро-2020.
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Источник — RAI Sport
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