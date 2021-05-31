Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на Евро

Для этого нужно выйти из группы

  • 31.05.2021 13:16
  • 4922 просмотра
  • 4 комментария
Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на чемпионате Европы.
 
«Сборная Италии – отличная команда, которая может выиграть чемпионат Европы. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер», – сказал Шевченко.
 
Сборная Украины стартует на Евро матчем против Нидерландов, который состоится 13 июня. Также в нашем квартете сыграют Австрия и Северная Македония.

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Источник — RAI Sport

(15 голосов)

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Комментарии
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.05.2021 14:44
    0
    Если наша сборная займет второе место в группе, а Италия первое в своей, то мы будем играть против друг друга в плей офф
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 31.05.2021 14:38
    0
    А там вибір не дуже великий: Італія, Франція, Німеччина, Португалія... - при любому варіанті (якщо звичайно вийдуть з групи) доведеться "стрибати вище голови"
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 31.05.2021 14:26
    0
    а чего их бояться? Финляндия и Казахстан в финальную часть не вышли, а Бахрейн вообще не из этой песочницы
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 31.05.2021 14:05
    0
    А такой вариант, как раз таки возможен в 1/8...
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.05.2021 14:44
    0
    Если наша сборная займет второе место в группе, а Италия первое в своей, то мы будем играть против друг друга в плей офф
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 31.05.2021 14:38
    0
    А там вибір не дуже великий: Італія, Франція, Німеччина, Португалія... - при любому варіанті (якщо звичайно вийдуть з групи) доведеться "стрибати вище голови"
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 31.05.2021 14:26
    0
    а чего их бояться? Финляндия и Казахстан в финальную часть не вышли, а Бахрейн вообще не из этой песочницы
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 31.05.2021 14:05
    0
    А такой вариант, как раз таки возможен в 1/8...
    Ссылка
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