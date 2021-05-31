Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на чемпионате Европы.



«Сборная Италии – отличная команда, которая может выиграть чемпионат Европы. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер», – сказал Шевченко.



Сборная Украины стартует на Евро матчем против Нидерландов, который состоится 13 июня. Также в нашем квартете сыграют Австрия и Северная Македония.

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