Во вторник, 1 июня, состоится товарищеский поединок между национальными сборными Польши и России.
Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе. Прямая трансляция встречи начнется в 21:45 по киевскому времени.
Польша — Россия. Прогноз и анонс на товарищеский матч.
В прямом эфире поединок Польша — Россия покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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