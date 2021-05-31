Александр БАБИЧ: «Для Де Дзерби Шахтер – хороший трамплин»

Известный тренер – о новом наставнике «Шахтера»

  • 31.05.2021 20:51
  • 516 просмотров
  • 4 комментария
Александр БАБИЧ: «Для Де Дзерби Шахтер – хороший трамплин»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Экс-тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»:

«До новостей, связывающих этого итальянского тренера с «Шахтером», я не очень-то и следил за его работой. Но затем я внимательно посмотрел 3-4 игры «Сассуоло» и могу сказать, что Де Дзерби подходит «Шахтеру».

Его команда много контролирует мяч. Но в Лиге чемпионов «горнякам» будет нелегко, и на Де Дзерби будет особое давление, намного больше, чем в «Сассуоло». Думаю, вначале он не станет много перестраивать в «Шахтере», и будет больше подстраиваться под игровую философию украинского гранда. Для Роберто Де Дзерби «Шахтер» - это хороший трамплин в большой европейский футбол».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 31.05.2021 21:22
    +1
    joe777., 31.05.2021 21:03
    Каштру уже прыгнул с этого ржавого трамплина)
    Много прыгнули Лесик, Хац и далее по списку. Залупа цыганская тоже сильно прыгнула. Предложений просто масса
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 31.05.2021 21:03
    -5
    Каштру уже прыгнул с этого ржавого трамплина)
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 21:01
    +1
    А вообще Бабич всё от и до по делу сказал, слово в слово так и есть. Лига Чемпионов многое покажет, самое главное что Де Дзерби авторитарный тренер, Шахтёру сейчас этого не хватает, многие просто обнаглели.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:57
    +1
    Это да, Шахтёр — это бренд в европейском футболе.
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 31.05.2021 21:22
    +1
    joe777., 31.05.2021 21:03
    Каштру уже прыгнул с этого ржавого трамплина)
    Много прыгнули Лесик, Хац и далее по списку. Залупа цыганская тоже сильно прыгнула. Предложений просто масса
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 21:01
    +1
    А вообще Бабич всё от и до по делу сказал, слово в слово так и есть. Лига Чемпионов многое покажет, самое главное что Де Дзерби авторитарный тренер, Шахтёру сейчас этого не хватает, многие просто обнаглели.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:57
    +1
    Это да, Шахтёр — это бренд в европейском футболе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности