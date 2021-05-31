Александр БАБИЧ: «Для Де Дзерби Шахтер – хороший трамплин»

Экс-тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»:

«До новостей, связывающих этого итальянского тренера с «Шахтером», я не очень-то и следил за его работой. Но затем я внимательно посмотрел 3-4 игры «Сассуоло» и могу сказать, что Де Дзерби подходит «Шахтеру».

Его команда много контролирует мяч. Но в Лиге чемпионов «горнякам» будет нелегко, и на Де Дзерби будет особое давление, намного больше, чем в «Сассуоло». Думаю, вначале он не станет много перестраивать в «Шахтере», и будет больше подстраиваться под игровую философию украинского гранда. Для Роберто Де Дзерби «Шахтер» - это хороший трамплин в большой европейский футбол».