Фран СОЛЬ: «Надеюсь, в следующем году буду играть в Тенерифе»

Нападающий «Динамо» Киев Фран Соль, который недавно вернулся из аренды в «Тенерифе», признался, что надеется вернуться в испанский клуб:
«Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе». Но пока ничего не ясно. Последнее слово относительно моего будущего остается за моим клубом».
В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах Сегунды за «Тенерифе».
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