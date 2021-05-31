Фран СОЛЬ: «Надеюсь, в следующем году буду играть в Тенерифе»

Нападающий «Динамо» Киев Фран Соль, который недавно вернулся из аренды в «Тенерифе», признался, что надеется вернуться в испанский клуб:

«Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе». Но пока ничего не ясно. Последнее слово относительно моего будущего остается за моим клубом».

В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах Сегунды за «Тенерифе».