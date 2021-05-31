Фран СОЛЬ: «Надеюсь, в следующем году буду играть в Тенерифе»

Форвард «Динамо» хочет вернуться в испанский клуб

  • 31.05.2021 20:31
  • 409 просмотров
  • 3 комментария
Фран СОЛЬ: «Надеюсь, в следующем году буду играть в Тенерифе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Киев Фран Соль, который недавно вернулся из аренды в «Тенерифе», признался, что надеется вернуться в испанский клуб:

«Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе». Но пока ничего не ясно. Последнее слово относительно моего будущего остается за моим клубом».

В нынешнем сезоне на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах Сегунды за «Тенерифе».

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(3 голоса)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 31.05.2021 20:55
    0
    І дійсно боротьба за виживання в Сегунді і ЛЧ... Ясна справа, що в Сегунді спокійніше. Особилво якщо бути в оренді і отримувати зп як в Динамо)). Суцільна лафа.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 31.05.2021 20:50
    0
    Face Control, 31.05.2021 20:46
    Та это понятно, ни один адекватный футболист не захочет играть у кипрских автобусников. Удачи парню.
    Как дела беженец? Прикольно быть немытым беженцем из ордло?)
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:46
    -2
    Та это понятно, ни один адекватный футболист не захочет играть у кипрских автобусников. Удачи парню.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 31.05.2021 20:55
    0
    І дійсно боротьба за виживання в Сегунді і ЛЧ... Ясна справа, що в Сегунді спокійніше. Особилво якщо бути в оренді і отримувати зп як в Динамо)). Суцільна лафа.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 31.05.2021 20:50
    0
    Face Control, 31.05.2021 20:46
    Та это понятно, ни один адекватный футболист не захочет играть у кипрских автобусников. Удачи парню.
    Как дела беженец? Прикольно быть немытым беженцем из ордло?)
    Ссылка
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