ФОТО. Как состав Барселоны может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав каталонской «Барселоны».
«Блаугранас» уже подписали 32-летнего аргентинского форварда Серхио Агуэро в качестве свободного агента. Также «Барселоне» приписывают интерес к Мемфису Депаю, Джорджиньо Вейналдуму и другим известным футболистам.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.