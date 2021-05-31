ФОТО. Как состав Барселоны может выглядеть в следующем сезоне

Каталонскому клубу приписывают интерес ко многим известным игрокам

  • 31.05.2021 19:12
  • 2075 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как состав Барселоны может выглядеть в следующем сезоне
© ФК Барселона. Серхио Агуэро

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав каталонской «Барселоны».

«Блаугранас» уже подписали 32-летнего аргентинского форварда Серхио Агуэро в качестве свободного агента. Также «Барселоне» приписывают интерес к Мемфису Депаю, Джорджиньо Вейналдуму и другим известным футболистам.

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 19:37
    +1
    А толку? Удачи кнш Барсе, но в конце прошлого сезона это был треш.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 19:37
    +1
    А толку? Удачи кнш Барсе, но в конце прошлого сезона это был треш.
    Ссылка
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