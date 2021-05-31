Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни разу не видел Шевчука с бутылкой пива или бокалом вина»

Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу ситуации экс-игрока сборной Украины Вячеслава Шевчука, который сел пьяным за руль.
«Я Славу лично знаю 10 лет, а последние 3 года мы встречаемся практически дважды в неделю, тренируясь в сборной ветеранов. И я клянусь, что ни разу не видел его с бутылкой пива или бокалом вина. Он проповедует здоровый способ жизни, и эта ситуация тот случай, когда исключение подтверждает правило».
«Безусловно, он неправ, что сел за руль в таком состоянии. Он извинился и, думаю, понесет наказание. Точно знаю, что не видел его выпившим за последние 10 лет», - сказал Цыганык.
Шевчук по итогам скандала решил покинуть телеканалы Футбол, где работал экспертом.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это доказательство того, что никакого Шевчука не существует.
Значит Шевчуку что то подсыпали.
"Какой молодец, что извинился"....Серьезно???? А у него выбор был?
Сел за руль пьяный = убийца сразу. Жаль что только права заберут. И то не факт
—————————
Шевчук - порядочный парень. Не у всякого хватит духа, после такого выйти и извиниться, признать что был не прав. А он смог. Респект ему.
Вот и не увидел Шевчука, берущего на грудь.
Шевчук - порядочный парень. Не у всякого хватит духа, после такого выйти и извиниться, признать что был не прав. А он смог. Респект ему.
"Какой молодец, что извинился"....Серьезно???? А у него выбор был?
Сел за руль пьяный = убийца сразу. Жаль что только права заберут. И то не факт
Это доказательство того, что никакого Шевчука не существует.
Значит Шевчуку что то подсыпали.
Вот и не увидел Шевчука, берущего на грудь.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.