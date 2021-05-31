Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни разу не видел Шевчука с бутылкой пива или бокалом вина»

Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу ситуации экс-игрока сборной Украины Вячеслава Шевчука, который сел пьяным за руль.

«Я Славу лично знаю 10 лет, а последние 3 года мы встречаемся практически дважды в неделю, тренируясь в сборной ветеранов. И я клянусь, что ни разу не видел его с бутылкой пива или бокалом вина. Он проповедует здоровый способ жизни, и эта ситуация тот случай, когда исключение подтверждает правило».

«Безусловно, он неправ, что сел за руль в таком состоянии. Он извинился и, думаю, понесет наказание. Точно знаю, что не видел его выпившим за последние 10 лет», - сказал Цыганык.

Шевчук по итогам скандала решил покинуть телеканалы Футбол, где работал экспертом.