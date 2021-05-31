Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни разу не видел Шевчука с бутылкой пива или бокалом вина»

Эксперт прокомментировал ситуацию Шевчука

  • 31.05.2021 19:16
  • 3922 просмотра
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни разу не видел Шевчука с бутылкой пива или бокалом вина»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу ситуации экс-игрока сборной Украины Вячеслава Шевчука, который сел пьяным за руль.

«Я Славу лично знаю 10 лет, а последние 3 года мы встречаемся практически дважды в неделю, тренируясь в сборной ветеранов. И я клянусь, что ни разу не видел его с бутылкой пива или бокалом вина. Он проповедует здоровый способ жизни, и эта ситуация тот случай, когда исключение подтверждает правило».

«Безусловно, он неправ, что сел за руль в таком состоянии. Он извинился и, думаю, понесет наказание. Точно знаю, что не видел его выпившим за последние 10 лет», - сказал Цыганык.

Шевчук по итогам скандала решил покинуть телеканалы Футбол, где работал экспертом.

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Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 31.05.2021 20:43
    0
    и я не видел, ни с бокалом, ни с бутылкой, ни вообще физически.
    Это доказательство того, что никакого Шевчука не существует.
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 31.05.2021 20:33
    0
    Шевчук это позор года )
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.05.2021 20:31
    +1
    Цыганык намекает что Шевчук был не алкогольном а в наркотическом опьянении?!)))
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    оppy
    online
      оppy, 31.05.2021 20:00
    0
    Цы - ветеран? Грюнвальдской битвы.
    Значит Шевчуку что то подсыпали.
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    lenares85
    online
      lenares85, 31.05.2021 19:50
    -4
    Странная ситуация человек не пьет даже пиво. Неудобен он біл на каналах футбол всегда свое мнение. может в сок подлили водки оно и незаметно может быть или чего хуже какого то порошка. Сам же шевчкук говорил что его полдставили друзья с Шахтера ?!!!
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    Александр
    online
      Александр , 31.05.2021 19:38
    +3
    А я часто пью. И пиво, и крепче. И никогда в жизни не садился руль, выпив даже один бокал пива.
    "Какой молодец, что извинился"....Серьезно???? А у него выбор был?
    Сел за руль пьяный = убийца сразу. Жаль что только права заберут. И то не факт
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    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 19:33
    -6
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————
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    Юрий Игнатюк
    online
      Юрий Игнатюк, 31.05.2021 19:32
    +9
    Мы все бухаем, кто больше, кто меньше....
    Шевчук - порядочный парень. Не у всякого хватит духа, после такого выйти и извиниться, признать что был не прав. А он смог. Респект ему.
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    Bop
    online
      Bop, 31.05.2021 19:31
    0
    Цыганыка не приглашали на юбилей кротов?
    Вот и не увидел Шевчука, берущего на грудь.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.05.2021 19:27
    +2
    Только виски и коньяк!!!
    Ссылка
    Юрий Игнатюк
    online
      Юрий Игнатюк, 31.05.2021 19:32
    +9
    Мы все бухаем, кто больше, кто меньше....
    Шевчук - порядочный парень. Не у всякого хватит духа, после такого выйти и извиниться, признать что был не прав. А он смог. Респект ему.
    Ссылка
    Александр
    online
      Александр , 31.05.2021 19:38
    +3
    А я часто пью. И пиво, и крепче. И никогда в жизни не садился руль, выпив даже один бокал пива.
    "Какой молодец, что извинился"....Серьезно???? А у него выбор был?
    Сел за руль пьяный = убийца сразу. Жаль что только права заберут. И то не факт
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.05.2021 19:27
    +2
    Только виски и коньяк!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.05.2021 20:31
    +1
    Цыганык намекает что Шевчук был не алкогольном а в наркотическом опьянении?!)))
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 31.05.2021 20:43
    0
    и я не видел, ни с бокалом, ни с бутылкой, ни вообще физически.
    Это доказательство того, что никакого Шевчука не существует.
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 31.05.2021 20:33
    0
    Шевчук это позор года )
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 31.05.2021 20:00
    0
    Цы - ветеран? Грюнвальдской битвы.
    Значит Шевчуку что то подсыпали.
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 31.05.2021 19:31
    0
    Цыганыка не приглашали на юбилей кротов?
    Вот и не увидел Шевчука, берущего на грудь.
    Ссылка
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