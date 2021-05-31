Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы пахали как животные, но этого оказалось мало»

24-летний украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Невозможно сейчас описать мои ощущения. Мы постарались выложиться на поле по полной программе. Весь сезон мы пахали как животные, но этого оказалось недостаточно.

Мы вернемся еще более сильными!

И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете», — написал Зинченко.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.