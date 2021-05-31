Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы пахали как животные, но этого оказалось мало»

Украинский игрок «Манчестер Сити» подвел итоги поражения от «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1)

  • 31.05.2021 18:15
  • 2397 просмотров
  • 9 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы пахали как животные, но этого оказалось мало»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Невозможно сейчас описать мои ощущения. Мы постарались выложиться на поле по полной программе. Весь сезон мы пахали как животные, но этого оказалось недостаточно.

Мы вернемся еще более сильными!

И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете», — написал Зинченко.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 31.05.2021 19:13
    +2
    Cherevik22, 31.05.2021 19:10
    Помилка Зінченка фатальна...
    Звичайно, а атака МС "все" зробила, щоб забити у відповідь. Тільки нападу весе в тому плані, що їх помилки не називають "фатальними". І тільки чомусь у Зінченка найвищий бал в "МС", хоча народ (наш український, між іншим) чомусь жене тут на нього
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 31.05.2021 19:10
    -1
    Помилка Зінченка фатальна...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 31.05.2021 19:07
    +1
    Олександр Фурманов, 31.05.2021 19:04
    Игроки "Челси" не пахали вообще. Они на поле вышли в футбол играть и были намного интереснее "МС", поэтому и Кубок Чемпионов завоевали, и попали в следующий турнир ЛЧ, хотя по итогам чемпионата Англии им это не светило. Молодцы! Зинченко в пропущеном голе виноват, так как соперника закрыть не смог. Теперь будет "пахать землю как животное" с остальными сборниками на Чемпионате Европы, пока соперники будут играть в футбол. В результате этой вспашки из группы не выйдут и разъедутся до следующего этапа футбольного позора вместе со своим одноклеточным главным тренером Э-э-э,Андреем, э-э-э Шевченко...
    Зинченко не доработал, но он последний кто виноват.
    Где были ЦЗ и опорник?
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 31.05.2021 19:04
    -2
    Игроки "Челси" не пахали вообще. Они на поле вышли в футбол играть и были намного интереснее "МС", поэтому и Кубок Чемпионов завоевали, и попали в следующий турнир ЛЧ, хотя по итогам чемпионата Англии им это не светило. Молодцы! Зинченко в пропущеном голе виноват, так как соперника закрыть не смог. Теперь будет "пахать землю как животное" с остальными сборниками на Чемпионате Европы, пока соперники будут играть в футбол. В результате этой вспашки из группы не выйдут и разъедутся до следующего этапа футбольного позора вместе со своим одноклеточным главным тренером Э-э-э,Андреем, э-э-э Шевченко...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 31.05.2021 18:51
    +3
    Stelios Komnin, 31.05.2021 18:20
    "Мешки" не должны выигрывать, убивая идею спорта. Париж, Сити...А Зинченко нужно уходить в другой клуб, где он будет играть в полузащите, а не фулбеком.
    Челси не мешок?
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
      yuriyy_koval, 31.05.2021 18:44
    +4
    Владимир Копяк, 31.05.2021 18:42
    Не ври,животные не плачут на поле... Попаши как карлик-педофил на галлерах,потом и рассказывай сказки. Я бы на месте тренера выставил этого сопливого на продажу,он только коллектив раздражает
    Клоун
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 31.05.2021 18:42
    -7
    Не ври,животные не плачут на поле... Попаши как карлик-педофил на галлерах,потом и рассказывай сказки. Я бы на месте тренера выставил этого сопливого на продажу,он только коллектив раздражает
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 31.05.2021 18:31
    -1
    А вот не надо было пахать как животные... Надо было работать по - человечески.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 18:20
    -1
    "Мешки" не должны выигрывать, убивая идею спорта. Париж, Сити...А Зинченко нужно уходить в другой клуб, где он будет играть в полузащите, а не фулбеком.
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
      yuriyy_koval, 31.05.2021 18:44
    +4
    Владимир Копяк, 31.05.2021 18:42
    Не ври,животные не плачут на поле... Попаши как карлик-педофил на галлерах,потом и рассказывай сказки. Я бы на месте тренера выставил этого сопливого на продажу,он только коллектив раздражает
    Клоун
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 31.05.2021 18:51
    +3
    Stelios Komnin, 31.05.2021 18:20
    "Мешки" не должны выигрывать, убивая идею спорта. Париж, Сити...А Зинченко нужно уходить в другой клуб, где он будет играть в полузащите, а не фулбеком.
    Челси не мешок?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 31.05.2021 19:13
    +2
    Cherevik22, 31.05.2021 19:10
    Помилка Зінченка фатальна...
    Звичайно, а атака МС "все" зробила, щоб забити у відповідь. Тільки нападу весе в тому плані, що їх помилки не називають "фатальними". І тільки чомусь у Зінченка найвищий бал в "МС", хоча народ (наш український, між іншим) чомусь жене тут на нього
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 31.05.2021 19:07
    +1
    Олександр Фурманов, 31.05.2021 19:04
    Игроки "Челси" не пахали вообще. Они на поле вышли в футбол играть и были намного интереснее "МС", поэтому и Кубок Чемпионов завоевали, и попали в следующий турнир ЛЧ, хотя по итогам чемпионата Англии им это не светило. Молодцы! Зинченко в пропущеном голе виноват, так как соперника закрыть не смог. Теперь будет "пахать землю как животное" с остальными сборниками на Чемпионате Европы, пока соперники будут играть в футбол. В результате этой вспашки из группы не выйдут и разъедутся до следующего этапа футбольного позора вместе со своим одноклеточным главным тренером Э-э-э,Андреем, э-э-э Шевченко...
    Зинченко не доработал, но он последний кто виноват.
    Где были ЦЗ и опорник?
    Ссылка
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