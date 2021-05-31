Милан намерен подписать лучшего игрока Лиги 2

Итальянский «Милан» намерен подписать нападающего «Тулузы» Амина Адли, который в минувшем сезоне стал лучшим игроком французской Лиги 2.
На 21-летнего игрока также претендует «Марсель». Transfermarkt оценивает стоимость француза в 5 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 футболист забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 33-х матчах Лиги 2.
Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать форварда «Челси».
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Источник — Calciomercato
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