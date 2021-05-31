Артем ДОВБИК: «Шевченко может выйти и отыграть тайм, а может и больше»

Нападающий сборной Украины – о главном тренере

  • 31.05.2021 14:10
  • 807 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ДОВБИК: «Шевченко может выйти и отыграть тайм, а может и больше»
© УАФ. Андрей Шевченко и Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о физической форме главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
 
– Расскажи в контексте ситуации, как Шевченко тебе и Ледневу подсказывал, как нужно правильно подтягиваться.
– Мы играли в лесенку с Бодей, Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя не до конца руки расправлял. Шевченко показал пару раз, как надо, и все.
 
– Шевченко в форме, может и на турник запрыгнуть легко?
– Да. 
 
– Ты играл с ним в квадрате? Какие впечатления?
– Все при нем. Техника, все есть. Думаю, он может даже выйти и отыграть тайм. Может, и больше, – сказал Довбик.

Ранее Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на Евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности