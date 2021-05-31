Артем ДОВБИК: «Шевченко может выйти и отыграть тайм, а может и больше»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о физической форме главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.



– Расскажи в контексте ситуации, как Шевченко тебе и Ледневу подсказывал, как нужно правильно подтягиваться.

– Мы играли в лесенку с Бодей, Андрей Николаевич сделал замечание, что мы быстро или медленно подтягивались. Бодя не до конца руки расправлял. Шевченко показал пару раз, как надо, и все.



– Шевченко в форме, может и на турник запрыгнуть легко?

– Да.



– Ты играл с ним в квадрате? Какие впечатления?

– Все при нем. Техника, все есть. Думаю, он может даже выйти и отыграть тайм. Может, и больше, – сказал Довбик.

Ранее Шевченко рассказал, с какой из команд не хотел бы встретиться на Евро.