КОПОЛОВЕЦ: «Трансфер Милевского в Минай – маркетинговый ход»

Спортивный директор «Миная» рассказал, почему закарпатцы подписали сандального футболиста

  • 31.05.2021 12:49
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КОПОЛОВЕЦ: «Трансфер Милевского в Минай – маркетинговый ход»
© Instagram. Артем Милевский

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.
 
«Это было решение клубного руководства. Это был скорее, маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к «Минаю». Не могу сказать, что этот трансфер – провальный. Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в «Минае», – сказал Кополовец.
 
В минувшем сезоне УПЛ 36-летний Милевский в составе «Миная» провел 10 матчей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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