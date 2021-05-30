Сложно кого-то пригласить. Кополовец назвал минимальную зарплату в Минае

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о зарплатах игроков закарпатской команды:
«Минимальная зарплата у игроков «Миная»? Тысяча евро. У игроков стартового состава немного больше.
Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока».
По итогам сезона «Минай» занял последнее, 14-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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И они не одни такие,к сожалению.
И они не одни такие,к сожалению.
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