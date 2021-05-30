Сложно кого-то пригласить. Кополовец назвал минимальную зарплату в Минае

Спортивный директор «Миная» рассказал о зарплатах в закарпатском клубе

  • 30.05.2021 22:38
  • 1491 просмотр
  • 2 комментария
Сложно кого-то пригласить. Кополовец назвал минимальную зарплату в Минае
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о зарплатах игроков закарпатской команды:

«Минимальная зарплата у игроков «Миная»? Тысяча евро. У игроков стартового состава немного больше.

Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока».

По итогам сезона «Минай» занял последнее, 14-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.05.2021 23:06
    0
    так и лезут такие клубы в упл --без стадиона,инфракструктуры,конкретных планов развития на будущее.И как павелко выдал им атестацию на право участие в турнире???ответ очевиден всем.
    И они не одни такие,к сожалению.
    Ссылка
    Добровольський Володимир
      Добровольський Володимир, 30.05.2021 23:02
    0
    Жека Селезньов думаю вам допоможе...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.05.2021 23:06
    0
    так и лезут такие клубы в упл --без стадиона,инфракструктуры,конкретных планов развития на будущее.И как павелко выдал им атестацию на право участие в турнире???ответ очевиден всем.
    И они не одни такие,к сожалению.
    Ссылка
    Добровольський Володимир
      Добровольський Володимир, 30.05.2021 23:02
    0
    Жека Селезньов думаю вам допоможе...
    Ссылка
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