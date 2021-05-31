Тоттенхэм может подписать Милика

Польский нападающий может перебраться в клуб АПЛ

  • 31.05.2021 12:41
  • 204 просмотра
  • 1 комментарий
Тоттенхэм может подписать Милика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Английский «Тоттенхэм» нашел замену форварду Гарри Кейну, который летом может покинуть клуб. Речь идет о форварде «Наполи» Аркадиуше Милике.

Польский форвард выступает в Неаполе с 2016 года и связан с клубом контрактом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Милик играл за «Марсель» на правах аренды. На его счету 15 матчей в чемпионате Франции, девять голов и один ассист.

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Источник — Tuttosport

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 31.05.2021 12:51
    0
    *Замена* Кейну?ги-ги-ги.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 31.05.2021 12:51
    0
    *Замена* Кейну?ги-ги-ги.
    Ссылка
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