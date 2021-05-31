Тоттенхэм может подписать Милика

Английский «Тоттенхэм» нашел замену форварду Гарри Кейну, который летом может покинуть клуб. Речь идет о форварде «Наполи» Аркадиуше Милике.
Польский форвард выступает в Неаполе с 2016 года и связан с клубом контрактом до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Милик играл за «Марсель» на правах аренды. На его счету 15 матчей в чемпионате Франции, девять голов и один ассист.
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Источник — Tuttosport
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