Тоттенхэм может подписать Милика

Английский «Тоттенхэм» нашел замену форварду Гарри Кейну, который летом может покинуть клуб. Речь идет о форварде «Наполи» Аркадиуше Милике.

Польский форвард выступает в Неаполе с 2016 года и связан с клубом контрактом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Милик играл за «Марсель» на правах аренды. На его счету 15 матчей в чемпионате Франции, девять голов и один ассист.