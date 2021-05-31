Ингулец подпишет лидера Альянса

Главный тренер перволигового «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о кадровых изменениях в команде и где планирует готовиться к новому сезону.

«Уже точно можно сказать, что «Альянс» покинет один из братьев Шарай – Владислав, который переходит в элитный «Ингулец». 5 июня он сыграет против «Черноморца» и отправится в краткосрочный отпуск, чтобы подготовку к новым испытаниям начать уже в составе команды из Петрово. Это просьба руководства «Ингульца».

Остальных ведущих игроков постараемся сохранить. Будут предложены новые контракты Николаю Агапову, Вячеславу Поднебенному, Валерию Рогозинскому, Александру Лебеденко, Константину Ярошенко, у которых они заканчиваются этим летом.

В шорт-листе «Альянса» находятся фамилии десяти потенциальных новичков, с ними определимся в начале июля, когда стартует подготовка к новому сезону. Все сборы пройдут в Ахтырке, где имеются надлежащие условия».

За два тура до финиша первенства в Первой лиге «Альянс» занимает шестое место, набрав 47 очков.

Напомним, ранее «Ингулец» подписал опытного защитника.