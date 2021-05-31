Артем ДОВБИК: «Многие говорят, что я себя даже на 50% не раскрыл»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем нераскрытом потенциале.



«Сейчас такой возраст, что и не молодой, и не старый. В самом соку, можно сказать. Чувствую, что можно прибавлять. Мне многие говорят, что я себя даже на 50% не раскрыл.



Сваток, с позиции защитника, мне постоянно говорит, что нужно прибавлять в прессинге. Что да, я хорош в атаке, но должен постоянно напрягать защитников, чтобы они от меня уползали. И Адамюк говорит, и тренеры. Свой потенциал я не раскрыл даже на половину», – сказал 23-летний Довбик.



В минувшем сезоне Артем Довбик сыграл 27 матчей в составе «Днепра-1», забил 10 голов и отдал 1 ассист.

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