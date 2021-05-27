ЛЕВЧЕНКО: «Довбик — это будущее сборной, нравится, как он двигается»

43-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру нападающего Артема Довбика в матче с Бахрейном.

«Конечно, тоже жаль, что Мораес травмировался и пропустит Евро. Он был боевой единицей сборной. Что касается Довбика, то, на мой взгляд, он неплохо себя проявил. Не забил, но момент был. Понравилось, как он двигается, как видит поле.

Думаю, Довбик — это будущее сборной. Ему тоже еще есть, куда расти. Но кроме Ромы Яремчука, у нас пока нет форварда, который сходу может его заменить», — сказал Левченко.

В минувшем сезоне УПЛ 23-летний Довбик в составе «Днепра-1» провел 24 матча и забил 6 мячей.

Ранее сообщалось, что Довбик вошел в шорт-лист возможных покупок французского гранда.