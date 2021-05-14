Довбик вошел в шорт-лист возможных покупок французского гранда

Нападающий СК «Днепр-1» Артем Довбик вошел в шорт-лист возможных покупок французского клуба «Марсель», сообщил Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.
Польский форвард Аркадиуш Милик покинет французскую команду летом, поэтому провансальцы начали поиск молодого нападающего. Контракт Довбика с клубом СК «Днепр-1» действует до 31 декабря 2023 года.
В текущем сезоне Артем сыграл 27 матчей и забил 10 голов во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает возможный переход игрока в 400 тысяч евро.
Шахтер может включить двух своих игроков в сделку по Довбику
Источник — ТаТоТаке
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