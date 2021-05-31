Марта Костюк – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2021 11:29
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№13 WTA). Встреча пройдет на корте имени Симоны Матьё четвертым запуском после матча ATP Чилич – Рендеркнек. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 31.05.2021 11:48
    0
    якщо дасть волю емоц!ям,то шанс!в на перемогу не буде;вони так независок!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 31.05.2021 11:48
    0
    якщо дасть волю емоц!ям,то шанс!в на перемогу не буде;вони так независок!
    Ссылка
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