Марта Костюк – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№13 WTA). Встреча пройдет на корте имени Симоны Матьё четвертым запуском после матча ATP Чилич – Рендеркнек. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



Во втором круге победительница встречи сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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