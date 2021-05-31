Марта Костюк – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№13 WTA). Встреча пройдет на корте имени Симоны Матьё четвертым запуском после матча ATP Чилич – Рендеркнек. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сразится против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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