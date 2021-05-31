Мирон МАРКЕВИЧ: «Малиновский созрел к топ-клубу, ему нужно перейти в АПЛ»

«Аталанту» украинский специалист не считает топ-клубом

  • 31.05.2021 09:52
  • 247 просмотров
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Малиновский созрел к топ-клубу, ему нужно перейти в АПЛ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался об украинском хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Думаю, ему стоит куда-то уходить. Он сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении к «Аталанте», но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел к тому, чтобы перейти в один из топ-клубов.

Думаю, ему нужно перейти в АПЛ. Будь то «Челси» или другая команда. Я бы хотел его там увидеть. Почему нет?» - сказал Маркевич.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Руслан Малиновский забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности