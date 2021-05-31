Мирон МАРКЕВИЧ: «Малиновский созрел к топ-клубу, ему нужно перейти в АПЛ»

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался об украинском хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Думаю, ему стоит куда-то уходить. Он сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении к «Аталанте», но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел к тому, чтобы перейти в один из топ-клубов.

Думаю, ему нужно перейти в АПЛ. Будь то «Челси» или другая команда. Я бы хотел его там увидеть. Почему нет?» - сказал Маркевич.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Руслан Малиновский забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.