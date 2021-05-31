Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я открыт ко всему»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал возможность смены клуба.

«Мое будущее? Я открыт ко всему. Чувствую себя очень хорошо в «Баварии». Великолепный город, отличный клуб. Мне всегда интересно изучать новый язык, новую культуру. Но будет ли это в футболе или после окончания карьеры, я не знаю», - сказал Левандовски.

Напомним, по итогам минувшего сезона Левандовски впервые в карьере выиграл Золотую бутсу.