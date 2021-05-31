В товарищеском матче сборная Мексики одержала волевую победу над национальной командой Исландии со счетом 2:1 благодаря дублю Ирвинга Лосано.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Мексика).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Мексика).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Биркир Мар Севарссон (Исландия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.