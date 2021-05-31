Аллегри хочет подписать в Ювентус трансферную цель Шахтера

Мануэль Локателли может перейти в туринский клуб

  • 31.05.2021 04:40
  • 390 просмотров
  • 0 комментариев
Аллегри хочет подписать в Ювентус трансферную цель Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли входит в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По данным журналиста Николо Скиры, «Ювентус» предложил 23-летнему итальянцу контракт до 2026 года с зарплатой в 3 млн евро в год.

В переходе заинтересован лично новый главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который очень ценит игру Локателли.

Отметим, что в прошлом сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее Локателли отклонил предложение донецкого «Шахтера», где его хочет видеть экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности