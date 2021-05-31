Аллегри хочет подписать в Ювентус трансферную цель Шахтера

Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли входит в сферу интересов туринского «Ювентуса».
По данным журналиста Николо Скиры, «Ювентус» предложил 23-летнему итальянцу контракт до 2026 года с зарплатой в 3 млн евро в год.
В переходе заинтересован лично новый главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который очень ценит игру Локателли.
Отметим, что в прошлом сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.
Ранее Локателли отклонил предложение донецкого «Шахтера», где его хочет видеть экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
Источник — Twitter
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