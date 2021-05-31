Агуэро прилетел в Барселону для подписания контракта

Аргентинский экс-нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в воскресенье прибыл в Барселону.
По данным журналиста Николо Скиры, в ближайшие время 32-летний форвард подпишет с «Барселоной» контракт до 2023 года.
В завершившемся сезоне Агуэро провел 20 матчей, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Он покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.