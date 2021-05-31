Агуэро прилетел в Барселону для подписания контракта

Аргентинский экс-нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в воскресенье прибыл в Барселону.

По данным журналиста Николо Скиры, в ближайшие время 32-летний форвард подпишет с «Барселоной» контракт до 2023 года.

В завершившемся сезоне Агуэро провел 20 матчей, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Он покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента.