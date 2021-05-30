Свободные агенты. Барселона готовится подписать Агуэро, Депая и Вейналдума

«Барселона» уже на следующей неделе может объявить о подписании двух игроков, которые перейдут в команду на правах свободных агентов.

Клуб уже согласовал условия с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом, который ранее успел попрощаться с Красными.

Ожидается, что после финала Лиги чемпионов на решающую прямую выйдут переговоры с форвардом Серхио Агуэро, который покидает «Манчестер Сити».

Учитывая большие долги клуба, «Барселона» не намерена останавливаться на этих свободных агентах.

Руководство близко к подписанию защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии и форварда «Лиона» Мемфиса Депая, чьи контракты завершаются в конце июня.