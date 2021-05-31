Френки ДЕ ЙОНГ: «Новости об увольнении Кумана меня не удивляют»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своем отношении в главному тренеру Рональду Куману.
«Я не могу об этом судить. У меня с ним хорошие отношения. Для меня он хороший тренер. Поэтому я надеюсь, что он останется. «Барселона» - один из крупнейших клубов мира. Если она не становится чемпионом, то начинают ворчать. Поэтому подобные новости об увольнении Кумана меня не удивляют», - сказал де Йонг.
Ранее сообщалось, что «Барселона» уволит Кумана в конце сезона.
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