В матче 24-го тура Второй лиги Украины винницкая «Нива» на выезде обыграла «Рубикон» со счетом 3:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Зеленевич (Нива В).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Маляренко (Нива В).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива В).
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Источник — Sport.ua
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