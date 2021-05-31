Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Не могу отрицать факт контактов с Барселоной»

Экс-хавбек английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум сообщил, что действительно ведет переговоры о подписании контракта с каталонской «Барселоной».
«Не могу отрицать факт контактов с «Барселоной». Я только ушел из «Ливерпуля», и это интересная ситуация для многих клубов», - сказал Вейналдум.
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Источник — Marca
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