Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Не могу отрицать факт контактов с Барселоной»

Экс-хавбек английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум сообщил, что действительно ведет переговоры о подписании контракта с каталонской «Барселоной».

«Не могу отрицать факт контактов с «Барселоной». Я только ушел из «Ливерпуля», и это интересная ситуация для многих клубов», - сказал Вейналдум.

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