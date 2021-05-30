Швейцария – США – 2:1. Играют и на поле, и в кабинетах. Видео голов и обзор

В Европе продолжается серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Швейцария, которая осталась в топ-дивизионе Лиги наций благодаря кабинетной победе техпоражением над Украиной, выиграла контрольный поединок у сборной США.
У победителей отличились Рикардо Родригес и Стивен Цубер, а у американцев забил Себастьен Ллетджет.
Товарищеский матч
30 мая. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».
Швейцария – США – 2:1
Голы: Родригес, 10, Цубер, 63 – Ллетджет, 5.
Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Себастьен Ллетджет, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Рикардо Родригес, 10 мин.
Незабитый пенальти. Рикардо Родригес, 42 мин.
ГОЛ! 2:1. Стивен Цубер, 63 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Стивен Цубер (Швейцария).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Родригес (Швейцария).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Ллетджет (США).
Источник — Sport.ua
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