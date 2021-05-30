Швейцария
2 : 1
США
30.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швейцария – США – 2:1. Играют и на поле, и в кабинетах. Видео голов и обзор

Швейцария осталась в Лиге наций A благодаря кабинетной победе над Украиной

  • 30.05.2021 23:47
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Швейцария – США – 2:1. Играют и на поле, и в кабинетах. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе продолжается серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Швейцария, которая осталась в топ-дивизионе Лиги наций благодаря кабинетной победе техпоражением над Украиной, выиграла контрольный поединок у сборной США.

У победителей отличились Рикардо Родригес и Стивен Цубер, а у американцев забил Себастьен Ллетджет.

Товарищеский матч

30 мая. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

Швейцария – США – 2:1

Голы: Родригес, 10, Цубер, 63 – Ллетджет, 5.

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Себастьен Ллетджет, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Рикардо Родригес, 10 мин.

Незабитый пенальти. Рикардо Родригес, 42 мин.

ГОЛ! 2:1. Стивен Цубер, 63 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Стивен Цубер (Швейцария).
10' ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Родригес (Швейцария).
5' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Ллетджет (США).
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Источник — Sport.ua

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