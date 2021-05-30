Источник: Металл продлил контракты с тремя ключевыми игроками

«Металл» убедительно выиграл турнир Второй лиги в группе B

  • 30.05.2021 22:19
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Источник: Металл продлил контракты с тремя ключевыми игроками
© ФК Металл Харьков

Харьковский клуб «Металл» продлил соглашения с тремя ключевыми футболистами.

Центральные защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный полузащитник Андрей Ралюченко переподписали контракты с «Металлом». У Федорива и Ралюченко предыдущие договоры истекали 30 июня 2021 года. 

«Металл» убедительно выиграл турнир Второй лиги в группе B, и 16 июня команде Александра Кучера предстоит провести в Черкассах «золотой матч» с победителем группы А. 

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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