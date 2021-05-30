Источник: Металл продлил контракты с тремя ключевыми игроками

Харьковский клуб «Металл» продлил соглашения с тремя ключевыми футболистами.
Центральные защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный полузащитник Андрей Ралюченко переподписали контракты с «Металлом». У Федорива и Ралюченко предыдущие договоры истекали 30 июня 2021 года.
«Металл» убедительно выиграл турнир Второй лиги в группе B, и 16 июня команде Александра Кучера предстоит провести в Черкассах «золотой матч» с победителем группы А.
38,5 тысяч зрителей! Металл победил Кривбасс и выиграл турнир Второй лиги
Источник — Meta-ratings.com.ua
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