Мальта
0 : 3
Северная Ирландия
30.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мальта – Северная Ирландия – 0:3. Перед прилетом в Украину. Видео голов

3 июня в Днепре Украина проведет товарищеский матч против Северной Ирландии

  • 30.05.2021 21:50
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Мальта – Северная Ирландия – 0:3. Перед прилетом в Украину. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня в Днепре Украина проведет товарищеский матч против Северной Ирландии.

Накануне этого поединка Северная Ирландия выиграла поединок у Мальты (3:0).

У победителей голы забивали Джордан Джонс, Гэвин Уайт и Алистер Макканн.

Товарищеский матч

30 мая. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Мальта – Северная Ирландия – 0:3

Голы: Джонс, 2, Уайт, 53, Макканн, 55.

Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Джонс, 2 мин.

Незабитый пенальти, 22 мин.

ГОЛ! 0:2. Уайт, 53 мин.

ГОЛ! 0:3. Макканн, 55 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Алистер Маккэнн (Северная Ирландия).
53' ГОЛ ! Мяч забил Гэвин Уит (Северная Ирландия).
2' ГОЛ ! Мяч забил Джордан Джонс (Северная Ирландия).
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Источник — Sport.ua

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