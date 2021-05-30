Мальта – Северная Ирландия – 0:3. Перед прилетом в Украину. Видео голов

3 июня в Днепре Украина проведет товарищеский матч против Северной Ирландии.
Накануне этого поединка Северная Ирландия выиграла поединок у Мальты (3:0).
У победителей голы забивали Джордан Джонс, Гэвин Уайт и Алистер Макканн.
Товарищеский матч
30 мая. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».
Мальта – Северная Ирландия – 0:3
Голы: Джонс, 2, Уайт, 53, Макканн, 55.
Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Джонс, 2 мин.
Незабитый пенальти, 22 мин.
ГОЛ! 0:2. Уайт, 53 мин.
ГОЛ! 0:3. Макканн, 55 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Алистер Маккэнн (Северная Ирландия).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Гэвин Уит (Северная Ирландия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Джонс (Северная Ирландия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.