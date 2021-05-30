Канарейки еще споют. Нант по итогам двух матчей прошел Тулузу

Во втором переходном матче французской Лиги 1 «Нант» проиграл «Тулузе» (0:1).

Однако в первом матче «канарейки» победили на выезде (2:1), и они остаются в Лиге 1.

Единственный мяч забил Вакун Байо. В конце матча у «Тулузы» был удален Натан Нгуму.

Лига 1. Переходные матчи

Ответная игра, 30 мая

«Нант» – «Тулуза» – 0:1

Гол: Вакун Байо, 62.

Первая игра – 2:1

Нант. Стадион «Божуар – Луи Фонтено»