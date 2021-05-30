Канарейки еще споют. Нант по итогам двух матчей прошел Тулузу

Во втором переходном матче французской Лиги 1 «Нант» проиграл «Тулузе» (0:1).
Однако в первом матче «канарейки» победили на выезде (2:1), и они остаются в Лиге 1.
Единственный мяч забил Вакун Байо. В конце матча у «Тулузы» был удален Натан Нгуму.
Лига 1. Переходные матчи
Ответная игра, 30 мая
«Нант» – «Тулуза» – 0:1
Гол: Вакун Байо, 62.
Первая игра – 2:1
Нант. Стадион «Божуар – Луи Фонтено»
Le FC Nantes reste à sa place.— FC Nantes (@FCNantes) May 30, 2021
Le FC Nantes reste dans 𝗹'𝗘́𝗹𝗶𝘁𝗲.#fcntfc
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Источник — Sport.ua
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