Канарейки на высоте. Тулуза уступила Нанту в первом переходном матче

В первом переходном матче французской Лиги 1 «Тулуза» уступила «Нанту» (1:2).
У хозяев забил Дейвер Мачадо, а у «канареек» – Людовик Блас и Рэндал Коло Муани.
Ответный матч состоится 30 мая в Нанте. Победитель двухматчевого противостояния будет играть в Лиге 1.
Лига 1. Переходные матчи
Первая игра, 27 мая
«Тулуза» – «Нант» – 1:2
Голы: Мачадо, 18 – Блас, 10, Коло Муани, 22.
Предупреждения: Чиривелья, 46. Коне, 63. Морейра, 72.
Тулуза. Стадион Мунисипаль.
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Источник — Sport.ua
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