Канарейки на высоте. Тулуза уступила Нанту в первом переходном матче

Ответный матч состоится 30 мая в Нанте, победитель будет играть в Лиге 1 

  • 27.05.2021 23:59
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Канарейки на высоте. Тулуза уступила Нанту в первом переходном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом переходном матче французской Лиги 1 «Тулуза» уступила «Нанту» (1:2). 

У хозяев забил Дейвер Мачадо, а у «канареек» – Людовик Блас и Рэндал Коло Муани.

Ответный матч состоится 30 мая в Нанте. Победитель двухматчевого противостояния будет играть в Лиге 1.

Лига 1. Переходные матчи

Первая игра, 27 мая

«Тулуза»  «Нант»  1:2

Голы: Мачадо, 18 – Блас, 10, Коло Муани, 22.

Предупреждения: Чиривелья, 46. Коне, 63. Морейра, 72.

Тулуза. Стадион Мунисипаль.

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Источник — Sport.ua

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