Анжелик КЕРБЕР – о поражении Калининой: «Я поздно включилась в игру»

Немка похвалила украинскую теннисистку, но считает, что сама могла отыграть лучше

  • 30.05.2021 21:04
  • 977 просмотров
  • 1 комментарий
Анжелик КЕРБЕР – о поражении Калининой: «Я поздно включилась в игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала поражение украинке Ангелине Калининой в матче первого круга Ролан Гаррос.
 
«Не знаю, почему у меня не получилось показать свой уровень. Думаю, я поздно включилась в игру, учитывая, что стала играть лучше во втором сете. Ангелина здорово играла сегодня. Я не смогла показать свой лучший теннис или хотя бы тот, который был во время тренировок в последние дни. Я должна принять это и двигаться дальше.
 
Сейчас я постараюсь вынести урок из сегодняшнего матча, потому что я как можно лучше готовилась к грунтовым турнирам и провела несколько хороших матчей на этом покрытии. Теперь я в ожидании травяной серии и Уимблдона. Очень рада, что следующий Шлем будет проходить на траве», – сказала Кербер.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 21:25
    +2
    це каже єкс-перша ракетка світу.Цікаво а як буде виправдовуватися діюча?Скоріш за все я жартую
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 21:25
    +2
    це каже єкс-перша ракетка світу.Цікаво а як буде виправдовуватися діюча?Скоріш за все я жартую
    Ссылка
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