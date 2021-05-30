Анжелик КЕРБЕР – о поражении Калининой: «Я поздно включилась в игру»

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала поражение украинке Ангелине Калининой в матче первого круга Ролан Гаррос.



«Не знаю, почему у меня не получилось показать свой уровень. Думаю, я поздно включилась в игру, учитывая, что стала играть лучше во втором сете. Ангелина здорово играла сегодня. Я не смогла показать свой лучший теннис или хотя бы тот, который был во время тренировок в последние дни. Я должна принять это и двигаться дальше.



Сейчас я постараюсь вынести урок из сегодняшнего матча, потому что я как можно лучше готовилась к грунтовым турнирам и провела несколько хороших матчей на этом покрытии. Теперь я в ожидании травяной серии и Уимблдона. Очень рада, что следующий Шлем будет проходить на траве», – сказала Кербер.