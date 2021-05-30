Топ-10 легендарных киевских команд

Ко Дню Киева блогер Алексей Рыжков вспоминает легендарные киевские спортивные команды, которые в разные времена победно соревновались на украинском, союзном и европейском уровнях, звезд, воспитанных в этих известных коллективах, и рулевых-архитекторов больших побед.

Такова уж болельщицкая натура – помнить славные исторические моменты и забывать огорчения. Поклонники спорта из древнего города на днепровских кручах немало места в закоулках своей памяти отводят под приятные воспоминания о триумфах своих земляков и искренне надеются на новые победные реалии. Конечно, повторить евроуспехи предшественников будет крайне сложно, однако… Силу формирует характер, а он, судя по итогам уходящего сезона в игровых видах спорта, у парней и девчат, защищающих цвета известных киевских клубов, есть.

«Один город – две легенды», – такими словами поддержки обменялись в конце этого сезона представители футбольного «Динамо» и хоккейного «Сокола». Баскетбольный «Будивельнык» не остался в стороне и расширил ареал легенд, увеличив его до трех. Но на самом деле легендарных команд в столице был добрый десяток. К сожалению, не все из них дожили до настоящего времени. Однако след в истории киевского спорта оставили яркий. Итак, приглашаю осунуться в киевскую спортивную легендарность.

1. «Спартак» (гандбол, женщины)

Этот клуб является наиболее титулованным в европейском спорте. 13-кратных обладательниц Кубка европейских чемпионов даже занесли за такие достижения в Книгу рекордов Гиннесса. 20 раз подряд киевлянки становились чемпионками бывшего СССР, еще трижды добывали чемпионский титул в независимой Украине. 5 раз спартаковки проигрывали в финальных матчах еврокубков. Именно киевлянки составляли основу сборной бывшего СССР, которая в 1976 и 1980 гг. выигрывала олимпийское «золото», а в 1982 и 1986 гг. становилась первой на чемпионате мира. К сожалению, стать чемпионками мира на домашнем (Киев, Вильнюс, Ростов-на-Дону) мировом форуме в 1975 г. у наших гандболисток не получилось. Победы «Спартака» воспринимались киевской торсидой как должное. Увы, нынче победные традиции киевского женского гандбола утеряны, и легендарного клуба как такового не существует.

З звезды: Зинаида Турчина (лучшая гандболистка ХХ столетия, по результатам опроса, проведенного в 2000 г. Международной федерацией гандбола, 2-кратная олимпийская чемпионка и 2-кратная чемпионка мира, в целом, принимала участие в пяти чемпионатах мира, в составе «Спартака» 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов), Лариса Карлова (2-кратная олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка мира, 6 раз в составе «Спартака» выигрывала Кубок европейских чемпионов, MVP чемпионата мира-1982), Татьяна Кочергина (лучший бомбардир чемпионата мира 1975 г., в 1978 г. ее включили в символическую сборную чемпионата мира, 2-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная обладательница Кубка европейских чемпионов).

Архитектор славных побед: Игорь Турчин. Так же, как и его воспитанницы занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 1976 г. его признали лучшим тренером мира. Создал прекрасный коллектив, объединил девушек большей целью и настойчиво торил путь к ней. Умер в Бухаресте во время гандбольного матча своих воспитанниц на Кубок ЕГФ. Всего себя отдал гандболу. В то же время мало кто знает, что Игорь Евдокимович был и весьма умелым тренером по настольному теннису, подготовил, в частности, чемпиона УССР.

2. «Динамо» (футбол, мужчины)

По титулованности на евроарене футболисты существенно уступают землячкам-гандболисткам (2 Кубка Кубков и Суперкубок УЕФА), однако существенно превосходят их по количеству внутренних титулов. Национальных чемпионств у динамовцев уже 29. Этот клуб с легкой руки поэта Бориса Олейника называют «гербовой печатью» Украины. Да и в целом, какой еще вид человеческой деятельности мог привлечь к созерцанию (и сопереживанию) твоего мастерства 100 000 зрителей! В звездной суперкубковой битве 1975 г. с «Баварией» каждый из них был вне себя от счастья! В ту пору 2-миллионный город без преувеличения жил футболом и гордился своей командой. Ныне «Динамо» снова является чемпионом Украины, и столичный болельщик, пусть порой и отпускает такое-сякое язвительное словцо в адрес нынешнего главного тренера, все-таки снова начинает болеть своим любимым клубом.

З звезды: Олег Блохин (обладатель «Золотого мяча»-1975), Игорь Беланов (обладатель «Золотого мяча»-1986), Андрей Шевченко (обладатель «Золотого мяча»-2004).

Архитектор славных побед: Валерий Лобановский. Валерий Васильевич имел дар предвидения путей развития футбола. И благодаря этому регулярно создавал великие команды под эгидой «Динамо». А в 1988 г., опираясь в основном на своих парней-динамовцев, добился «серебра» европейского чемпионата для сборной бывшего СССР.

3. «Динамо» (баскетбол, женщины)

У еще одной киевской динамовской команды было два звездных периода. Первый пришелся на конец 1940-х – начало 1950-х гг. Тогда киевлянки однажды выиграли союзное чемпионство, несколько раз становились призерами чемпионата, трижды добывали Кубок СССР. А второй взлет пришелся на конец 1980-х – начало 1990-х гг. В 1988 г. динамовки добыли евротрофей – Кубок Лилиан Ронкетти, в дальнейшем стали лучшими последовательно в СССР, СНГ и Украине (всего на счету динамовок 12 национальных чемпионских титулов), а в премьерной женской Евролиге достигли финала, где навязали борьбу испанской «Дорне», но, к сожалению, переиграть соперниц не смогли. Ныне динамовки частенько добывают медали национального чемпионата, но на европейские успехи не посягают.

З звезды: Наталья Климова (олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Европы, одна из лучших в мировом баскетболе 1970-х гг.), Марина Ткаченко (олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка Европы: на победном для украинок Euro-95 в среднем набирала 17,3 очка за матч, обладательница Кубка Лилиан Ронкетти), Елена Жирко (олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка Европы, 2-кратная победительница Евролиги).

Архитектор славных побед: Владимир Рыжов-старший. Владимир Иванович Рыжов, возглавив команду после того, как она выиграла евротрофей, сумел добиться еще большего прогресса. Динамовки стали безоговорочными лидерами советского женского баскетбола и вошли в список лучших команд женской Евролиги. К тому же, именно киевлянки составили основу сборной Украины, возглавляемой Рыжовым, выигравшей Евробаскет-1995.

4. «Будивельнык» (баскетбол, мужчины)

Основанный в 1945 г. «Будивельнык» как-то сразу выдвинулся в число лучших команд бывшего СССР. Тем не менее, время от времени достигая медальных вершин в союзном чемпионате, киевляне никак не могли добыть чемпионский титул. Это получилось сделать уже в эпилоге существования «первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян». Несмотря на гегемонию в 1980-е гг. ЦСКА и «Жальгириса», киевляне смогли все-таки достичь вершины. Правда, с большим трудом, ведь поначалу прекрасный дальний бросок Александра Волкова во втором матче суперфинала против каунасцев был признан нелегитимным. Лишь через несколько дней баскетбольные руководители Страны Советов постановили: бросок Волкова засчитать, а «Будивельнык» объявить чемпионом СССР 1989 г.

Правда, скажем, Вальдемарас Хомичюс, один из лидеров тогдашнего «Жальгириса», в интервью мне признался, что и поныне не признает это решение. Как бы то ни было, а чемпионство «Будивельныка» все-таки вошло в историю. В независимой Украине команда добавила к чемпионской коллекции еще десяток национальных титулов. Не следует забывать и о 21-м титуле чемпиона бывшей УССР. В Европе «Будка» также была на виду. Однако дальше еврокубкового полуфинала ни одного раза пройти не смогла. В 1982 г. киевляне в Кубке обладателей кубков уступили югославской «Цибоне» за шаг до финала. Выиграв первый матч с преимуществом в 16 очков, в ответном матче наши земляки проиграли с разницей в 26 очков. А «Цибона» в итоге добыла тогда евротрофей, переиграв в финале мадридский «Реал» с преимуществом в одно очко. В 2013 г. киевляне достигли полуфинала Еврокубка, а там уступили в двух матчах более мастеровитому «Бильбао». На рубеже 2010-х и 2020-х гг. «Будивэльнык» на какое-то время исчезал с карты украинского баскетбола. Однако в нынешнем сезоне возродился и отметил свое возвращение в большую игру завоеванием Кубка Украины.

З звезды: Александр Волков (олимпийский чемпион, чемпион Европы), Владимир Ткаченко (один из лучших центровых мирового баскетбола, лучший баскетболист Европы 1979 г., чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы), Александр Белостенный (олимпийский чемпион, чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы).

Архитектор славных побед: Владимир Шаблинский. Именно Владимир Алексеевич привнес в советский баскетбол зонный прессинг. Его подопечные практиковали и быстрый прорыв, и «рваный ритм», и другие тактические изюминки, которые коллеги окрестили «штучками-дрючками» Шаблинского. В 1962 г. «строители» стали 3-ми в СССР, выиграв спор за «бронзу» у действующих обладателей Кубка европейских чемпионов тбилисских динамовцев! Кстати, в финале грузины победили мадридский «Реал» (а в полуфинале – московский ЦСКА). В 1967 г. на Спартакиаде народов СССР возглавляемая Шаблинским сборная Украины, состоявшая в основном из игроков «Будивельныка», выиграла золотые награды, переиграв в ярком поединке сборную Москвы – 73:45. Владимира Алексеевича по праву считают отцом-основателем киевского баскетбола.

5. «Авиатор» (регби)

В регбийном чемпионате бывшего СССР конкуренция зашкаливала. Тем не менее, в 1970-х – 1980-х гг. киевский коллектив выдвинулся на ведущие роли, добыл звание чемпиона, неоднократно становился призером, трижды завоевывал Кубок бывшего СССР. Начиная с 1966 г. и по 1990 г., «авиаторы» завоевали 17 титулов чемпионов бывшей УССР. Заслуга этой команды в том, что они смогли сформировать настоящее поколение регбийных болельщиков в Киеве.

З звезды: Анатолий Гоняный (лучший бомбардир чемпионата СССР-1983, 180 очков), Владимир Бобров (лучший бомбардир чемпионата СССР-1974, 97 очков), Юрий Бируля (лучший бомбардир чемпионата СССР-1972, 75 очков).

Архитектор славных побед: Игорь Бобков. Уже в первый год работы во главе киевского клуба Игорь Петрович привел своих подопечных к союзной чемпионской вершине. В дальнейшем возглавил сборную СССР и привел ее к европейскому пьедесталу.

6. «Сокол» (хоккей)

На счету любимцев хоккейного Киева 12 украинских чемпионств и две победы в Кубке Весточноевропейской хоккейной лиги. Однако самым значительным успехом в истории команды является, безусловно, бронзовая вершина в чемпионате бывшего СССР. И еще одно достижение хоккеистов-киевлян – перманентные аншлаги на домашних матчах в 1980-е гг. По тогдашнему проценту заполненности трибун «Сокол», вероятно, превосходил других земляков. Нынче «Сокол» на этапе ренессанса. Возвращение клуба в большой хоккей стало весьма громким: в первый же сезон команда заняла 2-е место в национальном чемпионате, опередив чемпиона прошлого года – ХК «Кременчуг». Очень надеюсь, что продолжение следует.

З звезды: Валерий Ширяев (чемпион мира), Алексей Житник (олимпийский чемпион, 2-кратный участник матча всех звезд НХЛ), Дмитрий Христич (чемпион мира, 2-кратный участник матча всех звезд НХЛ).

Архитектор славных побед: Анатолий Богданов. 15-летний добросовестный труд Анатолия Васильевича на посту главного тренера «Сокола» заставил казалось бы крайне футбольный город обратить внимание и на зимний игровой вид спорта.

7. «Локомотив» (волейбол, мужчины)

Два украинских чемпионства, один украинский и три союзных Кубка, «серебро» и две «бронзы» союзного чемпионата – перечень побед киевских железнодорожников, может, и не самый большой, но успехов в самом популярном виде спорта (в волейбол действительно играют везде: на пляжах, школьных спортплощадках, на лесной опушке во время отдыха) всегда добиться непросто – очень уж велика конкуренция. Взлеты киевлян пришлись на конец 1960-х – начало 1970-х гг., а также на рубеж 1970-х – 1980-х гг. В союзные времена железнодорожники еще 11 раз становились победителями чемпионата УССР. Что происходит с киевским клубным волейболом ныне? Здесь стоит или скромно промолчать, стыдливо отводя взгляд, или бить во все колокола, призывая возродить бывшую славу.

З звезды: Юрий Панченко (олимпийский чемпион, чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, победитель Кубка мира), Владимир Иванов (олимпийский чемпион, чемпион Европы, победитель Спартакиады народов СССР), Борис Терещук (олимпийский чемпион, чемпион Европы, победитель Спартакиады народов СССР).

Архитектор славных побед: Юрий Савченко. В 1960-е гг. сделал киевских железнодорожников грандами союзного чемпионата. В «серебряный» сезон 1969 г. киевская команда, возглавляемая этим специалистом, лишь на два очка отстала от чемпиона – алма-атинского «Буревестника».

8. «Динамо» (водное поло, мужчины)

Под флагом «Динамо» киевская ватерпольная команда дебютировала в 1962 г. Звездный период – 1970-е гг. Тогда киевские динамовцы, словно выбрав в качестве ориентира футбольных одноклубников, принялись взбираться на союзный пьедестал. Одно «серебро» и три «бронзы» на счету киевлян. А в олимпийском 1980-м киевским динамовцам покорилась союзная кубковая высота! Еще один взлет киевского водного поло пришелся на начало 2000-х гг. Тогда было добыто украинское чемпионство и три Кубка Украины.

З звезды: Алексей Баркалов (2-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, занесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество матчей в составе сборной бывшего СССР), Виталий Рожков (чемпион мира), Александр Захаров (чемпион мира).

Архитектор славных побед: Михаил Авдеев. Почти четверть столетия стоял Михаил Михайлович во главе киевского клуба. Все достижения команды в 1970-е – в начале 1980-х гг. связаны с его именем.

9. БК «Киев» (баскетбол, мужчины)

Эта команда просуществовала лишь полтора десятилетия, но свой след в истории киевского баскетбола оставила. Дважды «волки» становились чемпионами Украины, однажды завоевали Кубок страны. Дважды достигали финала четырех в Кубке вызова ФИБА. В сезоне-2004/05 победили в полуфинале турецкий «Фенербахче» (в Стамбуле!), но в решающем поединке уступили питерским динамовцам. Еще через год финал четырех этого соревнования принимала уже столица Украины. К сожалению, в полуфинале «волки» не смогли ничего противопоставить испанскому «Ховентуту», а вот 3-е место завоевали, одолев прошлогодних обидчиков – питерских динамовцев.

З звезды: Александр Волков (титулы его привел в главе про «Будивельнык», а здесь отмечу, что он входит в 50 величайших игроков в истории ФИБА, по версии 1991 г.), Римас Куртинайтис (олимпийский чемпион, чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка Европы), Станислав Медведенко (2-кратный чемпион НБА).

Архитектор славных побед: Ренато Паскуали. Именно во времена этого экспрессивного итальянца «волки» шли на штурм еврокубковых высот. Шумный эмоциональный апеннинец ссорился с нашей прессой, иногда конфликтовал с игроками, но все-таки сумел вывести киевский клуб на качественно новый уровень. Является обладателем титула Eurobasket Coach of the Year 2005.

10. СКА (баскетбол, мужчины)

Еще один баскетбольный мужской клуб из столицы Украины, может, и имел меньшую популярность среди болельщицкого сообщества, чем, к примеру, «Будивэльнык», но дал дорогу в большую баскетбольную жизнь ряду звездных игроков. Да и достижениями армейцы не обделены. Еще в 1950-е гг. четыре раза выигрывали чемпионат бывшей УССР, позднее завоевывали «серебро» и «бронзу» союзной пробы. А уже в конце 1990-х армейская столичная команда дважды выигрывала Кубок Украины. Ныне, к сожалению, баскетбольного коллектива под армейским флагом в Киеве нет.

З звезды: Александр Сальников (чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, в одном из матчей набрал 66 очков, примечательно, что это случилось еще до эры 3-очковых бросков, десяток лет защищал цвета киевского армейского клуба), Валерий Гоборов (олимпийский чемпион), Геннадий Чечуро (чемпион мира).

Архитектор славных побед: Наполеон Каракашьян. Он был первым украинским баскетболистом, удостоенным звания мастера спорта, заложил основы армейской команды в 1960-е гг., вывел ее в высшую союзную лигу и подвел к пьедесталу. Имел высшее медицинское образование и приобрел славу коуча, умело регулирующего физические нагрузки спортсменов. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась из-за аварии автобуса, который вследствие столкновения с трамваем свалился с моста Патона в Днепр. Погибло 40 человек, среди них и выдающийся баскетбольный тренер. А команда, которой фактически проложил дорогу Наполеон Карлович, через год после его гибели добыла «серебро» союзного чемпионата.

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Когда-то общался с юным киевским болельщиком, который поставил передо мной непростой философский вопрос: «Сколько живут спортивные легенды?» Признаюсь, и поныне я не нашел ответа на него. В любом случае, Златоверхий имеет славные традиции в командных видах спорта. Верю, что полоса исчезновений со спортивных карт известных столичных клубов уже преодолена, и киевский клубный спорт стал на путь ренессанса. Требовательный столичный болельщик, как правило, жаждет побед команд, представляющих Киев. Надеюсь, дорогу к славным викториям киевские клубы не забыли.

Алексей РЫЖКОВ