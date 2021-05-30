ВИДЕО. Как игроки Челси праздновали в раздевалке победу в Лиге чемпионов

В субботу «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, в финальном поединке обыграв «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
После матча лондонцы пели и танцевали в раздевалке, бурно празднуя свой триумф.
@chelseafc
Mood. ##uclfinal ##football ##sport ##cfc ##chelsea♬ original sound - Chelsea FC
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Источник — ФК Челси
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