Украина разгромила Румынию и выиграла Кубок Кличко 2021

Сборная Украины по мини-футболу выиграла международный турнир Кубок Кличко 2021, который прошел в Киеве.
В воскресенье, 30 мая, в решающем матче соревнований Украина разгромила команду Румынии (5:1).
Кубок Кличко 2021 по мини-футболу
1-й тур, 28 мая
- 18:00. Украина – Грузия – 4:1
- 19:30. Молдова – Румыния – 1:3
2-й тур, 29 мая
- 16:00. Румыния – Грузия – 2:0
- 17:30. Украина – Молдова – 2:1
3-й тур, 30 мая
- 16:00. Молдова – Грузия – 1:1 (пен – 0:2)
- 17:30. Украина – Румыния – 5:1
Турнирная таблица
- 1. Украина – 9 очков (мячи 11–3)
- 2. Румыния – 6 очков (мячи 6–6)
- 3. Грузия – 2 очка (мячи 2–7)
- 4. Молдова – 1 очко (мячи 3–6)
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Источник — Sport.ua
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