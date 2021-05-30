Украина разгромила Румынию и выиграла Кубок Кличко 2021

В решающем матче турнира по мини-футболу Украина забила 5 мячей Румынии

  • 30.05.2021 19:05
  • 1946 просмотров
  • 2 комментария
Украина разгромила Румынию и выиграла Кубок Кличко 2021
© Кубок Кличко 2021

С​борная Украины по мини-футболу выиграла международный турнир Кубок Кличко 2021, который прошел в Киеве.

В воскресенье, 30 мая, в решающем матче соревнований Украина разгромила команду Румынии (5:1).

Кубок Кличко 2021 по мини-футболу

1-й тур, 28 мая

  • 18:00. Украина – Грузия – 4:1
  • 19:30. Молдова – Румыния – 1:3

2-й тур, 29 мая

  • 16:00. Румыния – Грузия – 2:0
  • 17:30. Украина – Молдова – 2:1

3-й тур, 30 мая

  • 16:00. Молдова – Грузия – 1:1 (пен – 0:2)
  • 17:30. Украина – Румыния – 5:1

​Турнирная таблица

  • 1. Украина – 9 очков (мячи 11–3)
  • 2. Румыния – 6 очков (мячи 6–6)
  • 3. Грузия – 2 очка (мячи 2–7)
  • 4. Молдова – 1 очко (мячи 3–6)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 20:27
    0
    Так могут не только лиш все,мало кто так может зделать
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:16
    +1
    Урааааааааа! Хоть тут на первом месте!
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:16
    +1
    Урааааааааа! Хоть тут на первом месте!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 20:27
    0
    Так могут не только лиш все,мало кто так может зделать
    Ссылка
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