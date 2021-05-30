Кубок Кличко. Украина – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Финальный поединок турнира состоится в воскресенье, 30 мая, в 17:30

  • 30.05.2021 16:25
  • 2180 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Кличко. Украина – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Сборная Украины проведет очередной поединок в престижном международном турнире по мини-футболу Кубок Кличко 2021.

В воскресенье, 30 мая, в решающем матче соревнований Украина сыграет с Румынией. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30.

Кубок Кличко 2021 по мини-футболу

1-й тур, 28 мая

  • 18:00 Украина – Грузия – 4:1
  • 19:30 Молдова – Румыния – 1:3

2-й тур, 29 мая

  • 16:00 Румыния – Грузия – 2:0
  • 17:30 Украина – Молдова – 2:1

3-й тур, 30 мая

  • 16:00 Молдова – Грузия
  • 17:30 Украина – Румыния

Турнирная таблица после 2-го тура

Видеотрансляция матчей 3-го тура, 30 мая

  • 16:00 Молдова – Грузия
  • 17:30 Украина – Румыния

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 14:48
    +1
    Сборная Украины проведет очередной поединок в престижном международном турнире по соккеру Кубок Кличко-2021-мы что в США,нельзя было написать просто мини футбол?
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 14:37
    +1
    Тю. Я думал сыграют в бокс.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 14:48
    +1
    Сборная Украины проведет очередной поединок в престижном международном турнире по соккеру Кубок Кличко-2021-мы что в США,нельзя было написать просто мини футбол?
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 14:37
    +1
    Тю. Я думал сыграют в бокс.
    Ссылка
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