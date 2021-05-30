Кубок Кличко. Украина – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины проведет очередной поединок в престижном международном турнире по мини-футболу Кубок Кличко 2021.
В воскресенье, 30 мая, в решающем матче соревнований Украина сыграет с Румынией. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30.
Кубок Кличко 2021 по мини-футболу
1-й тур, 28 мая
- 18:00 Украина – Грузия – 4:1
- 19:30 Молдова – Румыния – 1:3
2-й тур, 29 мая
- 16:00 Румыния – Грузия – 2:0
- 17:30 Украина – Молдова – 2:1
3-й тур, 30 мая
- 16:00 Молдова – Грузия
- 17:30 Украина – Румыния
Турнирная таблица после 2-го тура
Видеотрансляция матчей 3-го тура, 30 мая
- 16:00 Молдова – Грузия
- 17:30 Украина – Румыния
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Источник — YouTube
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