Карло НИКОЛИНИ: «Что бы не говорили в Италии, Шахтер – топ-клуб»

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал, как донецкому клубу удалось подписать одного из самых перспективных итальянских тренеров.



– Назначить встречу с Роберто Де Дзерби было сложно, но мы с ним очень давно на связи, всегда спорили друг с другом о наших клубах. Он – большой знаток футбола, всегда задавал мне вопросы о «Шахтере». Идея с его приглашение родилась в декабре, когда я был абсолютно уверен, что Роберто хотел бы попробовать себя в топ-клубе. Несмотря на то, что некоторые наивные люди говорят в Италии, «Шахтер» – топ-клуб.



Роберто в последнее время не интересовался «Шахтером», но он уже спрашивал меня о лиге, клубе и игроках. Я знаю его более тридцати лет, всегда следил за его карьерой. Когда его имя было упомянуто, все менеджеры согласились. Срна знал его со времен, когда играл в Италии. Переговоры прошли хорошо.



– Почему контракт только на 2 года?

– Это подходящее и необходимое время для того типа проекта, который мы создали вместе. Никто не установил никаких ограничений: если Роберто поладит с нами, контракт будет легко продлен, – сказал Николини.

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