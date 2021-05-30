Карло НИКОЛИНИ: «Что бы не говорили в Италии, Шахтер – топ-клуб»

Ассистент Дарио Срны рассказал о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера

  • 30.05.2021 17:23
  • 915 просмотров
  • 4 комментария
Карло НИКОЛИНИ: «Что бы не говорили в Италии, Шахтер – топ-клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал, как донецкому клубу удалось подписать одного из самых перспективных итальянских тренеров.
 
– Назначить встречу с Роберто Де Дзерби было сложно, но мы с ним очень давно на связи, всегда спорили друг с другом о наших клубах. Он – большой знаток футбола, всегда задавал мне вопросы о «Шахтере». Идея с его приглашение родилась в декабре, когда я был абсолютно уверен, что Роберто хотел бы попробовать себя в топ-клубе. Несмотря на то, что некоторые наивные люди говорят в Италии, «Шахтер» – топ-клуб.
 
Роберто в последнее время не интересовался «Шахтером», но он уже спрашивал меня о лиге, клубе и игроках. Я знаю его более тридцати лет, всегда следил за его карьерой. Когда его имя было упомянуто, все менеджеры согласились. Срна знал его со времен, когда играл в Италии. Переговоры прошли хорошо.
 
– Почему контракт только на 2 года?
– Это подходящее и необходимое время для того типа проекта, который мы создали вместе. Никто не установил никаких ограничений: если Роберто поладит с нами, контракт будет легко продлен, – сказал Николини.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(8 голосов)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 18:24
    -1
    Однозначно. Лучший Клуб Украины и восточной части Европы, наша гордость, за которым будущее, потому что хорошее управление и молодежь!
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    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:11
    -3
    Так это факт, лучший футбольный клуб Украины и восточной Европы.
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    Dominik
      Dominik, 30.05.2021 17:46
    -1
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    DKTheBest2
      DKTheBest2, 30.05.2021 17:32
    -1
    А якщо підпишуть Педріньо, то що би там не казали, а стануть Кроти ще й ...😂😂😂
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