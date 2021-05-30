Дмитрий СЕЛЮК: «Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Туре»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Все были уверены в победе «Сити». Вся Англия давала трофей Манчестеру, но мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Надо мной раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, поэтому это проклятие действует уже 10 лет.

Пользуясь случаем, поздравляю Романа Абрамовича и Марину Грановскую с большой победой. Я очень рад за них и аплодирую им стоя. «Манчестер Сити» тоже мог сегодня победить, но они это сделают тогда, когда вернут Яя Туре в клуб», — считает Селюк.