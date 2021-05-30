Дмитрий СЕЛЮК: «Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Туре»

Специалист подвел итоги финала Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 16:19
  • 988 просмотров
  • 5 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Туре»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Все были уверены в победе «Сити». Вся Англия давала трофей Манчестеру, но мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Надо мной раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, поэтому это проклятие действует уже 10 лет.

Пользуясь случаем, поздравляю Романа Абрамовича и Марину Грановскую с большой победой. Я очень рад за них и аплодирую им стоя. «Манчестер Сити» тоже мог сегодня победить, но они это сделают тогда, когда вернут Яя Туре в клуб», — считает Селюк.

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Источник — Sport24.ru

(4 голоса)

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Комментарии
    Max30
      Max30, 30.05.2021 17:27
    0
    Не знают уже куда его впихнуть))
    Ссылка
    VAD
      VAD, 30.05.2021 17:16
    0
    Ссылка
    футфан
      футфан, 30.05.2021 17:15
    0
    Сказочний селюк...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 30.05.2021 16:53
    0
    Шамана краще з африканських нетрів...
    Селюк є селюк
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 30.05.2021 16:48
    +2
    Навіть в "Олімпіку" не знайшлось йому місця.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
      Володимир Семигайло, 30.05.2021 16:48
    +2
    Навіть в "Олімпіку" не знайшлось йому місця.
    Ссылка
    Max30
      Max30, 30.05.2021 17:27
    0
    Не знают уже куда его впихнуть))
    Ссылка
    VAD
      VAD, 30.05.2021 17:16
    0
    Ссылка
    футфан
      футфан, 30.05.2021 17:15
    0
    Сказочний селюк...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 30.05.2021 16:53
    0
    Шамана краще з африканських нетрів...
    Селюк є селюк
    Ссылка
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