Дмитрий СЕЛЮК: «Челси повезло, что за Манчестер Сити играл Зинченко»

Известный агент Дмитрий Селюк после поражения «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов раскритиковал 24-летнего защитника «горожан» Александра Зинченко, который неудачно сыграл в эпизоде с пропущенным голом, позволив забить Каю Хаверцу.

«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко», — сказал Селюк.