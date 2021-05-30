Дмитрий СЕЛЮК: «Челси повезло, что за Манчестер Сити играл Зинченко»

Известный агент Дмитрий Селюк после поражения «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов раскритиковал 24-летнего защитника «горожан» Александра Зинченко, который неудачно сыграл в эпизоде с пропущенным голом, позволив забить Каю Хаверцу.
«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.
Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко», — сказал Селюк.
Источник — Sport24.ru
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А ещё на месте МС могла быть Барселона, вполне возможно они бы выиграли у Челси.
А если бы не коронавирус...и т.д.
Классика )
Вся команда дно, а виноват один Зинченко.
Диаш же в итоге не читал ситуацию и перепуганный бегал на 2-3 метра глубже Зины, делая вид что играет плотно с Вернером.
На видео четко видно, что у Хавертца было бы зафиксировано положение вне игры, если бы Диаш более плотно опекал своего игрока, а не бегал как перепуганный олень на своей половине поля.
Как раз Саня сыграл очень грамотно, учитывая всю исходную ситуацию.
Классика )
Вся команда дно, а виноват один Зинченко.
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