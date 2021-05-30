Дмитрий СЕЛЮК: «Челси повезло, что за Манчестер Сити играл Зинченко»

Специалист раскритиковал украинского футболиста «горожан» после финала Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 15:53
  • 9975 просмотров
  • 34 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Челси повезло, что за Манчестер Сити играл Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный агент Дмитрий Селюк после поражения «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов раскритиковал 24-летнего защитника «горожан» Александра Зинченко, который неудачно сыграл в эпизоде с пропущенным голом, позволив забить Каю Хаверцу.

«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко», — сказал Селюк.

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Источник — Sport24.ru

(44 голоса)

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Комментарии
    gvs58
      gvs58, 30.05.2021 17:28
    0
    Селюк він і є селюк! Він навіть в аматорах не грав! Недовійськовий, недофутболіст! Фарцовщик та рішала! Тобі до Зінченка як козлу до балету!
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    DKTheBest2
      DKTheBest2, 30.05.2021 17:23
    0
    Гвардіола запізнився з замінами. А Зіна не креативний гравець. Він ніколи не ризикує, тому і легко програв боротьбу Хаверцу. Але я не вішав би на нього цей гол. Весь захист МС провалився в цьому епізоді, а головне центр захисту.
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    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 30.05.2021 17:20
    0
    Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушка.
    А ещё на месте МС могла быть Барселона, вполне возможно они бы выиграли у Челси.

    А если бы не коронавирус...и т.д.
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    Макс Про
    online
      Макс Про, 30.05.2021 17:16
    0
    Зинченко мог выручить только сбивая Краветца в этом моменте, но он принял другое решение
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    Dmytro
    online
      Dmytro, 30.05.2021 17:00
    -1
    REALIST, 30.05.2021 16:21
    ...Буб би Зіна його клієнтом, - захищав би... Доля правди в критиці звісно ж є, але там і без цього епізоду МС мав не раз пропускати...
    До чого просторікування? Гол було забито саме після помилки зінченка.
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    Leo Leo
      Leo Leo, 30.05.2021 16:58
    0
    Ооо, известный гандольеро выблевал..
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    Turnok
      Turnok, 30.05.2021 16:55
    0
    Может быть на повторе и можно было увидеть и критиковать, но в динамике Зинченко было очень тяжело остановить Хаверца. Кай очень габаритный игрок. А потом неизвестно справился-бы Менди в этом эпизоде с Хаверцем? Неизвестно. Почему Селюк думает, что Зинченко не справился, а Менди-бы справился?
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    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 30.05.2021 16:55
    0
    Мне "нравятся" подобные высказывания "специалистов" об лучшем игроке проигравшей команды
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    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 30.05.2021 16:49
    +4
    Селюка бесит, что Зина не заключил с ним договор
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    introvert
      introvert, 30.05.2021 16:28
    +2
    Все стало ясно уже после первых намеков на консенсус, достигнутый кафедрой диванного анализа сайта. Но после того, как в адрес Сани пукнул Селюк, парня можно считать чистым от любых обвинений
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    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 16:27
    -3
    pl2012ua, 30.05.2021 16:23
    селюк, посмотри лучше на свои дела
    Так у него всё супер, чего ему смотреть-то.
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    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 30.05.2021 16:27
    +1
    Селюк он и в Африке селюк...
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.05.2021 16:26
    0
    Саша Зардунов, 30.05.2021 16:07
    Смотри как тебе оно аукнулось.
    Оно ему уже аукнулось, в деревне в Крыму проживает
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 30.05.2021 16:23
    +2
    селюк, посмотри лучше на свои дела
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.05.2021 16:22
    +2
    Face Control, 30.05.2021 16:03
    Полностью его вина и она ему очень сильно аукнется.
    У тебя личная неприязнь к Зинченко?
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    volf2020
      volf2020, 30.05.2021 16:21
    +3
    Селюк а ти чого свої 5 копійок всовуешь.Олександр все зробив вірно а чого в тебе не мае претензій до Діаша?
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    REALIST
    online
      REALIST, 30.05.2021 16:21
    +5
    ...Буб би Зіна його клієнтом, - захищав би... Доля правди в критиці звісно ж є, але там і без цього епізоду МС мав не раз пропускати...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 16:19
    -5
    RUSLAN LUTSENKO, 30.05.2021 16:19
    Он ещё на Евро привезёт! Будем дякувати! Ще зарано)) 🤣
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.05.2021 16:19
    +1
    А где на поле был Стерлинг, Сильва, Марез, Гюндоган? Провал был всей команды в том числе и центральных защитников в пропущенном голе.
    Классика )
    Вся команда дно, а виноват один Зинченко.
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 30.05.2021 16:19
    -4
    Он ещё на Евро привезёт! Будем дякувати! Ще зарано)) 🤣
    Ссылка
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 30.05.2021 16:00
    +17
    Нагадайте будь ласка, що це за рагуль такий Селюк?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.05.2021 16:00
    +14
    Селюк краще б критикував той "непотріб" (не як людей, а як гравців), що привозив до різних клубів як агент. Крім Яя Туре та може ще пари гравців звозив до клубів гравців вкрай низького рівня. Не було б серед його гравців Я.Туре, хто б знав Селюка?
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.05.2021 16:03
    +13
    Селюк давно с головой не дружит поэтому я не удивляюсь его выбросу.
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    Тарас Сєргєєв
      Тарас Сєргєєв, 30.05.2021 16:00
    +12
    Этот силюк агент у деревянного по пояс Менди или просто невменяемый от природы?
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 30.05.2021 16:02
    +10
    Face Control, 30.05.2021 15:58
    Да, у Зинченко была ошибка, но помимо него были ещё игроки Сити, игроки, которые должны голы забивать.
    Да не привез он гол. Там комплекс ошибок, в первую очередь - центральных защитников, которые потеряли свои зоны
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    vaduxa_23
    online
      vaduxa_23, 30.05.2021 16:11
    +8
    Чистая ошибка имени Диаша, который играл с Вернером и какого-то х... находился в 3 метрах от него в момент передачи (еще бы на угловом его ожидал). А Саня, находясь изначально в более проигрышном расположении (в силу своей позиции на поле) по отношению к Хавертцу, делал искусственный оффсайд, умышленно отставая в момент паса на полкорпуса.
    Диаш же в итоге не читал ситуацию и перепуганный бегал на 2-3 метра глубже Зины, делая вид что играет плотно с Вернером.
    На видео четко видно, что у Хавертца было бы зафиксировано положение вне игры, если бы Диаш более плотно опекал своего игрока, а не бегал как перепуганный олень на своей половине поля.
    Как раз Саня сыграл очень грамотно, учитывая всю исходную ситуацию.
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    REALIST
    online
      REALIST, 30.05.2021 16:21
    +5
    ...Буб би Зіна його клієнтом, - захищав би... Доля правди в критиці звісно ж є, але там і без цього епізоду МС мав не раз пропускати...
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    Тарас Сєргєєв
      Тарас Сєргєєв, 30.05.2021 16:05
    +5
    Face Control, 30.05.2021 16:03
    Полностью его вина и она ему очень сильно аукнется.
    Правда? А не подскажите, в какой ларек и за каким пивом в момент гола бегали центральные защитники?
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    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 30.05.2021 16:49
    +4
    Селюка бесит, что Зина не заключил с ним договор
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 30.05.2021 16:07
    +4
    Face Control, 30.05.2021 16:03
    Полностью его вина и она ему очень сильно аукнется.
    Смотри как тебе оно аукнулось.
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 30.05.2021 16:21
    +3
    Селюк а ти чого свої 5 копійок всовуешь.Олександр все зробив вірно а чого в тебе не мае претензій до Діаша?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 30.05.2021 16:01
    +3
    толстая свинья - этот силюк. Нашел время когда критиковать одного из лидеров сборной...
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    introvert
      introvert, 30.05.2021 16:28
    +2
    Все стало ясно уже после первых намеков на консенсус, достигнутый кафедрой диванного анализа сайта. Но после того, как в адрес Сани пукнул Селюк, парня можно считать чистым от любых обвинений
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 30.05.2021 16:23
    +2
    селюк, посмотри лучше на свои дела
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.05.2021 16:22
    +2
    Face Control, 30.05.2021 16:03
    Полностью его вина и она ему очень сильно аукнется.
    У тебя личная неприязнь к Зинченко?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 30.05.2021 16:15
    +2
    Если он так провалил этот матч, то почему у него наивысшая оценка среди всех игроков МС? Вчера весь Сити играл слабо, не стоит искать крайнего.
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 30.05.2021 16:27
    +1
    Селюк он и в Африке селюк...
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.05.2021 16:19
    +1
    А где на поле был Стерлинг, Сильва, Марез, Гюндоган? Провал был всей команды в том числе и центральных защитников в пропущенном голе.
    Классика )
    Вся команда дно, а виноват один Зинченко.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 30.05.2021 17:28
    0
    Селюк він і є селюк! Він навіть в аматорах не грав! Недовійськовий, недофутболіст! Фарцовщик та рішала! Тобі до Зінченка як козлу до балету!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 30.05.2021 17:23
    0
    Гвардіола запізнився з замінами. А Зіна не креативний гравець. Він ніколи не ризикує, тому і легко програв боротьбу Хаверцу. Але я не вішав би на нього цей гол. Весь захист МС провалився в цьому епізоді, а головне центр захисту.
    Ссылка
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