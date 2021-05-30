Ролан Гаррос. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном турнире

Состоялась жеребьёвка парного разряда у женщин на Ролан Гаррос. Украина будет представлена в парной сетке тремя теннисистками.



Надежда Киченок в дуэте с румынкой Ралукой Олару получили 16-й номер посева и в первом круге сразятся с Людмилой Киченок и австралийкой Ариной Родионовой.



Марта Костюк в тандеме с Александра Саснович из Беларуси начнут матчем против 12-х сеяных Моники Никулеску (Румыния) и Елены Остапенко (Латвия).



Отметим, что Костюк сыграет и в одиночном разряде.

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