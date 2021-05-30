Ролан Гаррос. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном турнире

Надежда и Людмила сразятся между собой

  • 30.05.2021 15:47
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном турнире
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Состоялась жеребьёвка парного разряда у женщин на Ролан Гаррос. Украина будет представлена в парной сетке тремя теннисистками. 
 
Надежда Киченок в дуэте с румынкой Ралукой Олару получили 16-й номер посева и в первом круге сразятся с Людмилой Киченок и австралийкой Ариной Родионовой.
 
Марта Костюк в тандеме с Александра Саснович из Беларуси начнут матчем против 12-х сеяных Моники Никулеску (Румыния) и Елены Остапенко (Латвия).
 
Отметим, что Костюк сыграет и в одиночном разряде

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 30.05.2021 15:54
    0
    Что-то Марте совсем не везет с жеребьевкой на этом турнире))
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    sv_2000
      sv_2000, 30.05.2021 15:54
    0
    Что-то Марте совсем не везет с жеребьевкой на этом турнире))
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