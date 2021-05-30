Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

В понедельник на корты Парижа выйдет одна украинка

  • 30.05.2021 13:31
  • 1354 просмотра
  • 2 комментария
Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

31 мая продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В понедельник на корты выйдет одна представительница Украины.
 
Корт имени Симоны Матьё, четвертый запуск (*17:30)
Марта Костюк (№81 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№13 WTA, Испания)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 13:58
    0
    в такий час Світоліна любит граті.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 13:50
    +1
    Час початку матчу чудовий - як раз можна з роботи додому повернутися до 18+ год.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 13:50
    +1
    Час початку матчу чудовий - як раз можна з роботи додому повернутися до 18+ год.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 13:58
    0
    в такий час Світоліна любит граті.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности