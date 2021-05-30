Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

31 мая продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В понедельник на корты выйдет одна представительница Украины.
Корт имени Симоны Матьё, четвертый запуск (*17:30)
Марта Костюк (№81 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№13 WTA, Испания)
*ориентировочное время
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Источник — Sport.ua
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