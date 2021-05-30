Бен ЧИЛУЭЛЛ: «Мы бились изо всех сил»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Мы бились изо всех сил. Знали, что будет тяжелый матч, и бились не на жизнь, а на смерть. Мы рисовали себе этот момент. Ради него я пришел в «Челси», — отметил Чилуэлл.