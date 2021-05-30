Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы сделали это»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться еще сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнерам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив», — отметил Аспиликуэта.