Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы сделали это»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться еще сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнерам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив», — отметил Аспиликуэта.
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Источник — УЕФА
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