Рустам ХУДЖАМОВ: «Челси выиграл заслуженно»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Я также считаю, что «Челси» выиграл заслуженно. Действительно, мы не видели опасных моментов у «Манчестер Сити». На 96-й минуте только момент Мареза можно выделить», — отметил Худжамов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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