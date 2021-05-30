Рустам ХУДЖАМОВ: «Челси выиграл заслуженно»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я также считаю, что «Челси» выиграл заслуженно. Действительно, мы не видели опасных моментов у «Манчестер Сити». На 96-й минуте только момент Мареза можно выделить», — отметил Худжамов.