Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 30.05.2021 11:31
  • 3391 просмотр
  • 16 комментариев
Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

30 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA). Встреча пройдет на корте №14 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

   
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против американки Даниэль Коллинс или китаянки Ван Сиюй.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:09
    0
    І ще, мене завжди дивувало,що така міцна Кербер,так кволо б'є по м'ячу!)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 13:07
    0
    Ангеліні головне не втрачати впевненість в собі і не збавляти обертів, бо Енджі за хвилину здатна перевернути матч з ніг на голову. Не треба дати їй психологічної переваги.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:03
    0
    Доречі,ви помітили, панове, що це матч двох Анджел?) Поки що, українська,впевнено "б'є" польську!)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:01
    0
    Чесно кажучи, вперше дивлюся Калініну на "Великому екрані"",та грає досить добре. Ще більше впевненості і все буде!
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:56
    0
    Elis, 30.05.2021 12:50
    Ну нарешті, сет наш! Але другий сет не можна так грати, як кінцівку першого, треба знов морально налаштуватись і видати гарний другий сет.
    Для Ангеліни головне грати глибоко, бо коли просто відбивати м'яча коротко на хаф-корт, німкеня розстрілює на вибір у відповідь.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 12:50
    0
    трохі хвилюється,Геля но перший сет наш 6-2
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:50
    0
    Ну нарешті, сет наш! Але другий сет не можна так грати, як кінцівку першого, треба знов морально налаштуватись і видати гарний другий сет.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:48
    +1
    Є перший сет за Калініною. Комбінація вкорочений-свічка в задню лінію це вишенька на торті. Чесно навіть Еліна на таке не здатна. Трохи б стабільності додати Ангеліні...
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:42
    0
    dudigo78, 30.05.2021 12:41
    Щось мені то починає не подобатись. Запас ще є, але то таке
    Навіть виграний перший сет проти ТОП-а це навіть не пів-справи, а тут ще й за нього треба поборотися, щоб гра остаточно в українки не розсипалася.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:42
    0
    Ангеліна збавила, а Енджі включилась. Стало тривожно за перший сет. Треба було забирати 6:0, зарано розслабилась.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 12:41
    +1
    Щось мені то починає не подобатись. Запас ще є, але то таке
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:39
    +1
    Баранка Енджі це було б занадто, тому бажаю Ангеліні просто виграти перший сет без пригод 6-1, чи 6-2.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:25
    0
    3:0 це 2 брейки.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 12:25
    +1
    Elis, 30.05.2021 12:22
    Калініна веде 2:0, Козлова програє 0:2, початок в Каті, на відміну від Ангеліни, був дуууже непереконливий. Мабуть, я правильний матч дивлюсь.
    Там все дзеркально. І сама гра трохи нижчої якості
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:24
    0
    Ангеліна мені сьогодні подобається, проти топа головою грає. Ці її напівгірки чудово збивають атаки і потужність Енджі. 3:0. Молодець, так тримати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:22
    +1
    Калініна веде 2:0, Козлова програє 0:2, початок в Каті, на відміну від Ангеліни, був дуууже непереконливий. Мабуть, я правильний матч дивлюсь.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:48
    +1
    Є перший сет за Калініною. Комбінація вкорочений-свічка в задню лінію це вишенька на торті. Чесно навіть Еліна на таке не здатна. Трохи б стабільності додати Ангеліні...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 12:41
    +1
    Щось мені то починає не подобатись. Запас ще є, але то таке
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:39
    +1
    Баранка Енджі це було б занадто, тому бажаю Ангеліні просто виграти перший сет без пригод 6-1, чи 6-2.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.05.2021 12:25
    +1
    Elis, 30.05.2021 12:22
    Калініна веде 2:0, Козлова програє 0:2, початок в Каті, на відміну від Ангеліни, був дуууже непереконливий. Мабуть, я правильний матч дивлюсь.
    Там все дзеркально. І сама гра трохи нижчої якості
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:22
    +1
    Калініна веде 2:0, Козлова програє 0:2, початок в Каті, на відміну від Ангеліни, був дуууже непереконливий. Мабуть, я правильний матч дивлюсь.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:09
    0
    І ще, мене завжди дивувало,що така міцна Кербер,так кволо б'є по м'ячу!)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 13:07
    0
    Ангеліні головне не втрачати впевненість в собі і не збавляти обертів, бо Енджі за хвилину здатна перевернути матч з ніг на голову. Не треба дати їй психологічної переваги.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:03
    0
    Доречі,ви помітили, панове, що це матч двох Анджел?) Поки що, українська,впевнено "б'є" польську!)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 30.05.2021 13:01
    0
    Чесно кажучи, вперше дивлюся Калініну на "Великому екрані"",та грає досить добре. Ще більше впевненості і все буде!
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:56
    0
    Elis, 30.05.2021 12:50
    Ну нарешті, сет наш! Але другий сет не можна так грати, як кінцівку першого, треба знов морально налаштуватись і видати гарний другий сет.
    Для Ангеліни головне грати глибоко, бо коли просто відбивати м'яча коротко на хаф-корт, німкеня розстрілює на вибір у відповідь.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 12:50
    0
    трохі хвилюється,Геля но перший сет наш 6-2
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:50
    0
    Ну нарешті, сет наш! Але другий сет не можна так грати, як кінцівку першого, треба знов морально налаштуватись і видати гарний другий сет.
    Ссылка
    vital
      vital, 30.05.2021 12:42
    0
    dudigo78, 30.05.2021 12:41
    Щось мені то починає не подобатись. Запас ще є, але то таке
    Навіть виграний перший сет проти ТОП-а це навіть не пів-справи, а тут ще й за нього треба поборотися, щоб гра остаточно в українки не розсипалася.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:42
    0
    Ангеліна збавила, а Енджі включилась. Стало тривожно за перший сет. Треба було забирати 6:0, зарано розслабилась.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:25
    0
    3:0 це 2 брейки.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.05.2021 12:24
    0
    Ангеліна мені сьогодні подобається, проти топа головою грає. Ці її напівгірки чудово збивають атаки і потужність Енджі. 3:0. Молодець, так тримати!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности