Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA). Встреча пройдет на корте №14 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сразится против американки Даниэль Коллинс или китаянки Ван Сиюй.
Источник — Sport.ua
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