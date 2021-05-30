Ангелина Калинина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№27 WTA). Встреча пройдет на корте №14 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.





Ранее теннисистки между собой не играли.



Во втором круге победительница встречи сразится против американки Даниэль Коллинс или китаянки Ван Сиюй.

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