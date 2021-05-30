Артем ФРАНКОВ: «Это кто в финале гениальный тренер?!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«И ничего, кроме шального удара Мареза на седьмой добавленной минуте. Это кто в финале гениальный тренер?!

Ладно, не буду злорадствовать, хотя ненавистникам «Челси» сейчас бы пару кукишей скрутил. Но пару, не больше.

Просто в главном матче победил сильнейший. И если вы вспомните путь «Челси» в плей-офф, то вынуждены будете согласиться.

Ну и мой личный вклад: четыре живых комментария, четыре победы «Челси» с общим счетом 5:0. Неплохо зашел...», — написал Франков.