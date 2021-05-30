Артем ФРАНКОВ: «Это кто в финале гениальный тренер?!»

Специалист прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 11:30
  • 2882 просмотра
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Это кто в финале гениальный тренер?!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«И ничего, кроме шального удара Мареза на седьмой добавленной минуте. Это кто в финале гениальный тренер?!

Ладно, не буду злорадствовать, хотя ненавистникам «Челси» сейчас бы пару кукишей скрутил. Но пару, не больше.

Просто в главном матче победил сильнейший. И если вы вспомните путь «Челси» в плей-офф, то вынуждены будете согласиться.

Ну и мой личный вклад: четыре живых комментария, четыре победы «Челси» с общим счетом 5:0. Неплохо зашел...», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 30.05.2021 12:34
    0
    Ленивый финал получился.
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 30.05.2021 12:09
    +1
    в коем веке с косым соглашусь
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 30.05.2021 12:09
    +1
    в коем веке с косым соглашусь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.05.2021 12:34
    0
    Ленивый финал получился.
    Ссылка
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